Strapiは、80万人以上の開発者から信頼されている、世界で最も人気のあるオープンソースのヘッドレスCMSです。直感的なドラッグ＆ドロップ管理パネル、自動生成されるRESTおよびGraphQL API、豊富なプラグインエコシステムを備えた、完全にカスタマイズ可能なコンテンツ管理バックエンドを提供します。コンテンツを固定されたフロントエンドに結合する従来のCMSとは異なり、Strapiは標準APIを通じて、ウェブサイト、モバイルアプリ、IoTデバイスなど、あらゆるチャネルにコンテンツを配信します。

VPSでStrapiをセルフホストすることで、マネージドCMSプロバイダーが課すシートごとの料金やAPIレート制限が不要になり、コンテンツアーキテクチャ、データストレージ、プラグイン構成を完全に制御できます。このテンプレートは、本番環境に対応した信頼性のために、StrapiとPostgreSQL 16を組み合わせています。