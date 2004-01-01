Strapiのワンクリックデプロイ
カスタマイズ可能な管理パネルを備え、コンテンツモデルからRESTおよびGraphQL APIを自動生成する主要なオープンソースのヘッドレスCMSです。
Strapi向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Strapiの活用例
Strapiは、80万人以上の開発者から信頼されている、世界で最も人気のあるオープンソースのヘッドレスCMSです。直感的なドラッグ＆ドロップ管理パネル、自動生成されるRESTおよびGraphQL API、豊富なプラグインエコシステムを備えた、完全にカスタマイズ可能なコンテンツ管理バックエンドを提供します。コンテンツを固定されたフロントエンドに結合する従来のCMSとは異なり、Strapiは標準APIを通じて、ウェブサイト、モバイルアプリ、IoTデバイスなど、あらゆるチャネルにコンテンツを配信します。
VPSでStrapiをセルフホストすることで、マネージドCMSプロバイダーが課すシートごとの料金やAPIレート制限が不要になり、コンテンツアーキテクチャ、データストレージ、プラグイン構成を完全に制御できます。このテンプレートは、本番環境に対応した信頼性のために、StrapiとPostgreSQL 16を組み合わせています。
Strapiの主な機能
自動生成API
Strapiは、コンテンツタイプを定義すると、RESTおよびGraphQLエンドポイントを自動的に作成します。手動でのAPIコーディングは不要です。
ドラッグ＆ドロップ式のコンテンツビルダー
コードベースに触れることなく、フィールド、コンポーネント、ダイナミックゾーンを使って、複雑なコンテンツモデルを視覚的に構築できます。
ロールベースのアクセス制御
コンテンツタイプとユーザーロールごとにきめ細かな権限を定義し、エディター、マネージャー、APIコンシューマーがアクセスすべきもののみにアクセスできるようにします。
メディアライブラリ
一元化されたメディアライブラリで、画像の自動リサイズとフォーマット変換機能により、画像やファイルをアップロード、整理、最適化できます。
プラグインエコシステム
Strapiを、認証、SEO、メール、検索などのマーケットプレイスプラグインで拡張したり、ご自身のニーズに合わせてカスタムプラグインを構築したりできます。
多言語コンテンツ
組み込みのi18nサポートにより、複数の言語でコンテンツを管理し、各ロケールを個別に公開することで、グローバルなオーディエンスをサポートします。
HostingerでStrapiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。