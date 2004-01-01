drawDBのワンクリックインストールでのデプロイ
視覚的にリレーショナルデータベーススキーマを設計および文書化するための、無料のオープンソースブラウザベースデータベース図エディタです。
drawDB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
drawDBの活用例
drawDBは、ブラウザ上で完全に動作する無料のオープンソースのデータベースエンティティリレーションシップ図エディタです。開発者やデータベース管理者は、ドラッグアンドドロップのキャンバスを通じてリレーショナルデータベースのスキーマを設計、視覚化、文書化し、完成した設計をMySQL、PostgreSQL、SQLite、MariaDB、またはSQL Serverに対して実行できるSQL DDLステートメントとしてエクスポートできます。
drawDBをセルフホストすることで、スキーマの詳細をサードパーティのクラウドサービスに送信することなく、チームはデータベース設計のための共有内部ツールを利用できます。このアプリはバックエンドやデータベースへの依存がない純粋なフロントエンドであるため、単一の軽量コンテナとしてデプロイされ、外部サービスの可用性に関わらず稼働し続けます。
drawDBの主な機能
ビジュアルスキーマデザイン
テーブルをドラッグ＆ドロップし、列とデータ型を定義し、SQLを手動で記述することなくキャンバス上でリレーションシップを作成できます。
SQL エクスポートおよびインポート
MySQL、PostgreSQL、SQLite、MariaDB、SQL Server向けに、すぐに実行できるDDLを生成したり、既存のSQLをインポートしてすぐに視覚化したりできます。
バックエンド不要
単一のNginxコンテナとして動作し、データベースやサーバーサイドの依存関係はありません。図はIndexedDBを使用してブラウザに保存されます。
図のカスタマイズ
テーブルの色をカスタマイズし、関連するテーブルをグループ化するためのメモやエリアを追加し、スキーマについて考える方法に合わせてキャンバスのレイアウトを制御できます。
複数形式へのエクスポート
図をPNG、JSON、またはSQLとしてエクスポートして、ドキュメントに埋め込んだり、チームメイトと共有したり、スキーマデザインをバージョン管理したりできます。
HostingerでdrawDBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。