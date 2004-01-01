drawDBは、ブラウザ上で完全に動作する無料のオープンソースのデータベースエンティティリレーションシップ図エディタです。開発者やデータベース管理者は、ドラッグアンドドロップのキャンバスを通じてリレーショナルデータベースのスキーマを設計、視覚化、文書化し、完成した設計をMySQL、PostgreSQL、SQLite、MariaDB、またはSQL Serverに対して実行できるSQL DDLステートメントとしてエクスポートできます。

drawDBをセルフホストすることで、スキーマの詳細をサードパーティのクラウドサービスに送信することなく、チームはデータベース設計のための共有内部ツールを利用できます。このアプリはバックエンドやデータベースへの依存がない純粋なフロントエンドであるため、単一の軽量コンテナとしてデプロイされ、外部サービスの可用性に関わらず稼働し続けます。