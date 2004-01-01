PrivateGPTは、ローカルの大規模言語モデルを使用して独自のドキュメントをクエリするためのオープンソースのRAG（Retrieval-Augmented Generation）プラットフォームです。ファイルをアップロードして質問すると、システムは最も関連性の高いパッセージを検索し、外部APIやクラウドサービスにデータを送信することなく、ローカルのLLMを使用して正確で引用元付きの回答を生成します。

このデプロイメントは、Ollamaを使用して推論を完全にCPU上で実行するため、GPUのないあらゆるVPSで実用的です。初回起動時に、OllamaはLlama 3.1 8Bとテキスト埋め込みモデルを自動的にダウンロードします。HuggingFaceアカウントやAPIキーは必要ありません。その後の起動は高速です。セルフホスティングにより、ドキュメント、クエリ、会話履歴は、完全に制御するインフラストラクチャ上に保持されます。