1クリックインストールでのPrivateGPTデプロイ
ローカルLLMを使用してプライベートなドキュメントとチャットできるセルフホスト型RAGエンジンです。データがサーバーから出ることはありません。
PrivateGPT向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
PrivateGPTの活用例
PrivateGPTは、ローカルの大規模言語モデルを使用して独自のドキュメントをクエリするためのオープンソースのRAG（Retrieval-Augmented Generation）プラットフォームです。ファイルをアップロードして質問すると、システムは最も関連性の高いパッセージを検索し、外部APIやクラウドサービスにデータを送信することなく、ローカルのLLMを使用して正確で引用元付きの回答を生成します。
このデプロイメントは、Ollamaを使用して推論を完全にCPU上で実行するため、GPUのないあらゆるVPSで実用的です。初回起動時に、OllamaはLlama 3.1 8Bとテキスト埋め込みモデルを自動的にダウンロードします。HuggingFaceアカウントやAPIキーは必要ありません。その後の起動は高速です。セルフホスティングにより、ドキュメント、クエリ、会話履歴は、完全に制御するインフラストラクチャ上に保持されます。
PrivateGPTの主な機能
設計から100％プライベート
すべての推論はOllamaを介してローカルで実行されます — ドキュメント、クエリ、および応答が外部APIやクラウドサービスに触れることはありません。
文書取り込み
PDF、テキストファイル、スプレッドシートなどをアップロードすると、システムはそれらをチャンク化し、セマンティック検索のためにローカルのベクトルストアに埋め込みます。
RAGを活用した回答
各応答は、まず最も関連性の高いドキュメントの箇所を取得し、幻覚的な知識ではなく実際のコンテンツに基づいて回答の根拠とします。
複数のクエリモード
「RAGチャット」、「ドキュメント全文検索」、「プレーンLLMチャット」、および「要約」を、再設定なしで同じインターフェースから切り替えることができます。
GPUフリー推論
Ollamaを介して完全にCPU上で動作するため、GPUやCUDAは不要であり、あらゆる標準的なVPSプランにデプロイ可能です。
標準搭載のWeb UI
ドキュメントのアップロード、質問、取り込んだファイルの管理ができるGradioベースのインターフェースです。別途フロントエンドをインストールする必要はありません。
HostingerでPrivateGPTを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。