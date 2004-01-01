1クリックインストールでのLNbitsデプロイ
クリエイター向けのチップジャー、ペイウォール、寄付ボタン、サブスクリプションを備えたオープンソースのLightningウォレットおよびアカウントシステムです。
LNbits向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
LNbitsの活用例
LNbitsは、互換性のあるあらゆるLightningバックエンドをマルチユーザープラットフォームに変える、無料のオープンソースBitcoin Lightning Networkウォレットおよびアカウントシステムです。単一のノードウォレットを運用する代わりに、LNbitsを使用すると、それぞれ独自のAPIキー、残高、およびアクセス制御を備えた無制限のサブウォレットをプロビジョニングできます。これは、基盤となるノードの管理を放棄することなくLightningアカウントを発行したいクリエイター、コミュニティ、ビジネス、開発者にとって理想的です。
拡張可能なプラグインアーキテクチャには、チップジャー、ペイウォール、POS端末、サブスクリプション、LNURLサービス、スクラブリックなど、数十種類の既製拡張機能が付属しています。独自のVPSでLNbitsをセルフホストすることで、Lightningチャネル、支払いデータ、顧客関係を、第三者の管理者や取引ごとの手数料なしで、完全に管理下に置くことができます。
LNbitsの主な機能
「マルチウォレットアカウント」
1つのLightningバックエンド上で、それぞれが独自の残高、REST APIキー、および分離された取引履歴を持つ無制限のサブウォレットを提供します。
投げ銭とペイウォール
組み込みの拡張機能により、クリエイターはカスタム決済コードを記述することなく、チップジャー、寄付ボタン、ペイウォール付きリンク、およびサブスクリプションティアを追加できます。
プラグイン可能な資金源
LND、Core Lightning、Eclair、Phoenixd、Blink、Alby、OpenNode、ZBD、NWCなど、その他多数に接続し、再デプロイすることなく管理UIからバックエンドを切り替えられます。
「拡張機能マーケットプレイス」
「UI」から直接、POS端末、LNURLサービス、スクラブリンク、宝くじゲーム、ギフトカードなど、数十種類以上のコミュニティ拡張機能をインストールできます。
開発者REST API
すべてのウォレットは、ドキュメント化されたREST APIとWebSocketインターフェースを提供しており、アプリケーションは請求書の発行、残高の確認、支払いイベントのプログラムによる受信を行うことができます。
自己保管型コントロール
スタック全体を独自のVPSとLightningノードで実行します — 第三者のカストディアンが資金を保持することはなく、取引ごとのプラットフォーム手数料もかかりません。
HostingerでLNbitsを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。