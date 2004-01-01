LNbitsは、互換性のあるあらゆるLightningバックエンドをマルチユーザープラットフォームに変える、無料のオープンソースBitcoin Lightning Networkウォレットおよびアカウントシステムです。単一のノードウォレットを運用する代わりに、LNbitsを使用すると、それぞれ独自のAPIキー、残高、およびアクセス制御を備えた無制限のサブウォレットをプロビジョニングできます。これは、基盤となるノードの管理を放棄することなくLightningアカウントを発行したいクリエイター、コミュニティ、ビジネス、開発者にとって理想的です。

拡張可能なプラグインアーキテクチャには、チップジャー、ペイウォール、POS端末、サブスクリプション、LNURLサービス、スクラブリックなど、数十種類の既製拡張機能が付属しています。独自のVPSでLNbitsをセルフホストすることで、Lightningチャネル、支払いデータ、顧客関係を、第三者の管理者や取引ごとの手数料なしで、完全に管理下に置くことができます。