1クリックインストールでHeadroomのデプロイ
AIエージェントやコーディングツール向けにLLMトークン使用量を60～95％削減する、オープンソースのコンテキスト圧縮プロキシです。
Headroom向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Headroomの活用例
Headroomは、AIエージェントおよびLLM搭載アプリケーション向けのオープンソースのコンテキスト圧縮ミドルウェアです。透明なプロキシとしてデプロイされ、エージェントとOpenAI互換のAPIエンドポイントの間に位置し、ツール出力、ログ、RAGチャンク、ファイル、会話履歴を自動的に圧縮します。これにより、応答の精度を損なうことなく、トークン使用量を60～95％削減します。
Headroomは、組み込みのMCPサーバーインターフェースを介して、Claude Code、Cursor、およびその他のMCP互換ツールとネイティブに統合されます。VPSでのセルフホスティングにより、サードパーティへのデータ露出が排除され、エージェントが接続するAIバックエンドを完全に制御できます。
Headroomの主な機能
大幅なトークン節約
LLMに送信する前に、ツール出力、ログ、会話履歴を圧縮し、精度を犠牲にすることなくトークン使用量を60～95％削減します。
「ゼロコード プロキシ」
エージェントとOpenAI互換APIの間にドロップインプロキシとして機能します — SDKの変更は不要で、すぐにトークンの節約を開始できます。
文脈重複排除
同じセッションで実行されているClaude、Codex、Gemini、およびその他のエージェント間で、共有コンテキストの重複を自動的に排除します。
MCPサーバーサポート
圧縮ツールをMCPエンドポイントとして公開し、Claude Code、Cursor、およびMCP互換のあらゆるコーディングエージェントとネイティブに統合します。
「カスタム バックエンド ルーティング」
単一の環境変数を設定するだけで、OpenAI互換の任意のバックエンドにリクエストをルーティングできます。エージェントコードの変更は不要です。
HostingerでHeadroomを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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