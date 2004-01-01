Headroomは、AIエージェントおよびLLM搭載アプリケーション向けのオープンソースのコンテキスト圧縮ミドルウェアです。透明なプロキシとしてデプロイされ、エージェントとOpenAI互換のAPIエンドポイントの間に位置し、ツール出力、ログ、RAGチャンク、ファイル、会話履歴を自動的に圧縮します。これにより、応答の精度を損なうことなく、トークン使用量を60～95％削減します。

Headroomは、組み込みのMCPサーバーインターフェースを介して、Claude Code、Cursor、およびその他のMCP互換ツールとネイティブに統合されます。VPSでのセルフホスティングにより、サードパーティへのデータ露出が排除され、エージェントが接続するAIバックエンドを完全に制御できます。