1クリックインストールでDbGateデプロイ
MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Redisなど、その他多数のSQLおよびNoSQLエンジンに対応するオープンソースのクロスプラットフォームデータベースマネージャーです。
DbGate向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
DbGateの活用例
DbGateは、MySQL、MariaDB、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、MongoDB、Redis、ClickHouse、CockroachDB、Cassandra、Amazon Redshiftを単一のウェブベースインターフェースを通じて扱う、オープンソースのクロスプラットフォームデータベースマネージャーです。ベンダー固有のツールを切り替える代わりに、1つのワークスペースからすべてのデータベースに接続し、マルチタブのSQLまたはNoSQLクエリを実行し、テーブルをインラインで編集し、環境間でスキーマを比較できます。
独自のVPSでDbGateをセルフホストすることで、接続文字列、保存されたクエリ、エクスポートされたデータをすべて独自のインフラストラクチャ上に保持し、クラウドテレメトリやシートごとのライセンスは不要です。ブラウザインターフェースはどのデバイスからでもアクセス可能であり、すべて開発者マシンにデスクトップクライアントをインストールすることなく、アドホックなデータ検査、日常的な管理、共同デバッグに役立ちます。
DbGateの主な機能
SQLとNoSQLの連携
ベンダー固有のクライアントを切り替えることなく、1つのワークスペースからMySQL、PostgreSQL、SQL Server、MongoDB、Redis、SQLite、ClickHouse、CockroachDB、Cassandraなどに接続できます。
「マルチタブ クエリ エディタ」
オートコンプリート、構文ハイライト、再接続や再起動後も維持される永続的な履歴機能を備え、複数のタブでSQLまたはMongoDBクエリを実行できます。
ビジュアルテーブルエディター
スプレッドシートのようなグリッドで、行の閲覧、フィルタリング、並べ替え、インライン編集を行い、データベースに反映される前に、生成されたSQL差分を介して変更をコミットします。
スキーマ比較とエクスポート
2つのデータベース間でスキーマを比較し、マイグレーションSQLを生成し、テーブルやクエリをCSV、JSON、SQLダンプ、またはExcel形式でブラウザから直接エクスポートできます。
「ER図デザイナー」
インタラクティブなER図で関係性を視覚化し、ドキュメント作成やアーキテクチャレビューのために、レイアウトをSVGまたはPNGとしてエクスポートします。
HostingerでDbGateを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。