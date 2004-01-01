DbGateは、MySQL、MariaDB、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、MongoDB、Redis、ClickHouse、CockroachDB、Cassandra、Amazon Redshiftを単一のウェブベースインターフェースを通じて扱う、オープンソースのクロスプラットフォームデータベースマネージャーです。ベンダー固有のツールを切り替える代わりに、1つのワークスペースからすべてのデータベースに接続し、マルチタブのSQLまたはNoSQLクエリを実行し、テーブルをインラインで編集し、環境間でスキーマを比較できます。

独自のVPSでDbGateをセルフホストすることで、接続文字列、保存されたクエリ、エクスポートされたデータをすべて独自のインフラストラクチャ上に保持し、クラウドテレメトリやシートごとのライセンスは不要です。ブラウザインターフェースはどのデバイスからでもアクセス可能であり、すべて開発者マシンにデスクトップクライアントをインストールすることなく、アドホックなデータ検査、日常的な管理、共同デバッグに役立ちます。