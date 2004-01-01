Crontab UIは、エラーが発生しやすい手動のcrontab編集を、安全で視覚的なインターフェースに置き換えるオープンソースのNode.jsウェブアプリケーションです。ジョブの追加、削除、一時停止、再開はワンクリックで実行でき、すべての変更は適用前に検証されるため、タイプミスによってすべてのスケジュールされたタスクが一度に停止することはありません。

独自のVPSでCrontab UIをセルフホストすることで、ジョブごとのエラーログ、危険な操作前の自動バックアップ、複数のマシン間で同じスケジュールを複製するためのインポート/エクスポート機能を備えた、数百のcronジョブ用のプライベートコントロールパネルを利用できます。組み込みのHTTP基本認証により、外部のリバースプロキシやIDプロバイダーを必要とせずにインターフェースを保護します。