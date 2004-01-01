Crontab UIのワンクリックインストールによるデプロイ
インポート、エクスポート、バックアップ、HTTP認証機能を備え、cronジョブを安全に管理するためのウェブベースのインターフェースです。
Crontab UI向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Crontab UIの活用例
Crontab UIは、エラーが発生しやすい手動のcrontab編集を、安全で視覚的なインターフェースに置き換えるオープンソースのNode.jsウェブアプリケーションです。ジョブの追加、削除、一時停止、再開はワンクリックで実行でき、すべての変更は適用前に検証されるため、タイプミスによってすべてのスケジュールされたタスクが一度に停止することはありません。
独自のVPSでCrontab UIをセルフホストすることで、ジョブごとのエラーログ、危険な操作前の自動バックアップ、複数のマシン間で同じスケジュールを複製するためのインポート/エクスポート機能を備えた、数百のcronジョブ用のプライベートコントロールパネルを利用できます。組み込みのHTTP基本認証により、外部のリバースプロキシやIDプロバイダーを必要とせずにインターフェースを保護します。
Crontab UIの主な機能
安全なジョブ編集
生のcrontabファイルで構文エラーの危険を冒すことなく、検証済みのUIを通じてcronジョブの追加、編集、一時停止、再開、削除が可能です。
「インポート / エクスポート」
既存のcrontabを数秒でインポートし、完全な設定をエクスポートして、SSHなしで他のマシンに同じスケジュールを再デプロイできます。
自動バックアップ
Crontab UIは、インポートを行う前に必ずバックアップを作成し、間違いから回復できるように、オンデマンドでジョブのスナップショットと復元を可能にします。
「ジョブごとのエラーログ」
各スケジュール済みジョブは独自のエラーログを書き込むため、共有システムログをgrepすることなく、失敗を監査し、問題をデバッグできます。
メーリングとフック
各実行後にチームにアラートを送信したり、ダウンストリームの自動化をトリガーしたりするために、ジョブごとにメール通知またはWebhookコールバックを設定します。
HTTP認証
組み込みの基本認証で「Web UI」を保護し、承認されたユーザーのみがスケジュールされたタスクを表示または変更できるようにします。
HostingerでCrontab UIを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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