LDAP Account Manager（LAM）は、LDAP ディレクトリに保存されているアカウントを管理するための、成熟したオープンソースのウェブフロントエンドです。LDIF ファイルを編集したり、ldapsearch コマンドや ldapmodify コマンドと格闘したりする代わりに、管理者はブラウザを通じて Unix および Samba ユーザー、グループ、ホスト、DHCP エントリ、Kopano アカウント、Asterisk 拡張機能を管理します。LAM は、最も一般的な LDAP スキーマをすぐに理解し、それぞれにタイプ認識エディタを提供しています。

このテンプレートは、LAM を OpenLDAP ディレクトリサーバーとバンドルしているため、Traefik HTTPS の背後にある単一の VPS 上で、ID スタック全体が実行されます。LAM をセルフホストすることで、ディレクトリの認証情報、グループメンバーシップ、および ID データが独自のインフラストラクチャ内に保持され、サードパーティの ID プロバイダーやシートごとの SaaS 料金に依存することはありません。