LDAPアカウントマネージャーの1クリックインストール
使いやすいブラウザUIを通じて、OpenLDAPディレクトリ内のユーザー、グループ、およびオブジェクトを管理するためのWebフロントエンド。
LDAP Account Manager向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
LDAP Account Managerの活用例
LDAP Account Manager（LAM）は、LDAP ディレクトリに保存されているアカウントを管理するための、成熟したオープンソースのウェブフロントエンドです。LDIF ファイルを編集したり、ldapsearch コマンドや ldapmodify コマンドと格闘したりする代わりに、管理者はブラウザを通じて Unix および Samba ユーザー、グループ、ホスト、DHCP エントリ、Kopano アカウント、Asterisk 拡張機能を管理します。LAM は、最も一般的な LDAP スキーマをすぐに理解し、それぞれにタイプ認識エディタを提供しています。
このテンプレートは、LAM を OpenLDAP ディレクトリサーバーとバンドルしているため、Traefik HTTPS の背後にある単一の VPS 上で、ID スタック全体が実行されます。LAM をセルフホストすることで、ディレクトリの認証情報、グループメンバーシップ、および ID データが独自のインフラストラクチャ内に保持され、サードパーティの ID プロバイダーやシートごとの SaaS 料金に依存することはありません。
LDAP Account Managerの主な機能
ブラウザベースの「管理UI」
LDIFファイルやコマンドラインツールではなく、タブ付きウェブインターフェースを通じて、ユーザー、グループ、ホスト、その他のLDAPオブジェクトを管理します。
同梱の OpenLDAP サーバー
選択されたベースDNに合わせて事前設定されたOpenLDAPディレクトリが付属しているため、デプロイメントはディレクトリとその管理UIの両方を提供します。
「アカウントタイプモジュール」
Unixアカウント、Sambaドメイン、Kopano、Asterisk、DHCP、メールエイリアス、FreeRadius用の組み込みエディターは、カスタムコードなしでほとんどのディレクトリスキーマに対応しています。
CSVインポートとPDFエクスポート
スプレッドシートからアカウントを一括作成し、ディレクトリデータから直接、新入社員向けの印刷可能なPDFアカウントシートを生成できます。
きめ細かなアクセス制御
サーバープロファイル、アカウントプロファイル、およびモジュールレベルの権限により、完全なLDAP管理者権限を付与することなく、ディレクトリ管理の一部を委任できます。
「多言語インターフェース」
12以上の言語に翻訳されているため、管理チームは同じ共有ディレクトリを対象に、それぞれの希望する言語で作業できます。
HostingerでLDAP Account Managerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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