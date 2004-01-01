Jellyswarrmは、複数のJellyfinサーバーを1つのエンドポイントの背後で統合し、ライブラリ、ユーザー、再生をあたかも単一のサーバーから提供されているかのように提示する、オープンソースのアグリゲーションプロキシです。これは、映画、番組、音楽が別々のマシンやネットワークに存在しているものの、すべてを閲覧・再生できる単一の場所を求めている家庭や友人グループ向けに構築されています。

Jellyfin APIをネイティブに解釈するため、既存のモバイル、TV、デスクトップクライアントは再設定なしで動作し続けます。VPS上でJellyswarrmをセルフホストすることで、VPNやSMBマウントなしでリモートのJellyfinインスタンスを接続する安定した公開エントリーポイントを提供し、トランスコーディングはメディアを所有するアップストリームサーバーで引き続き行われます。