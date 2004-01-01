Jellyswarrmの1クリックインストールデプロイ
複数のJellyfinサーバーを単一の統合されたメディアライブラリに統合するオープンソースのリバースプロキシです。
Jellyswarrm向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Jellyswarrmの活用例
Jellyswarrmは、複数のJellyfinサーバーを1つのエンドポイントの背後で統合し、ライブラリ、ユーザー、再生をあたかも単一のサーバーから提供されているかのように提示する、オープンソースのアグリゲーションプロキシです。これは、映画、番組、音楽が別々のマシンやネットワークに存在しているものの、すべてを閲覧・再生できる単一の場所を求めている家庭や友人グループ向けに構築されています。
Jellyfin APIをネイティブに解釈するため、既存のモバイル、TV、デスクトップクライアントは再設定なしで動作し続けます。VPS上でJellyswarrmをセルフホストすることで、VPNやSMBマウントなしでリモートのJellyfinインスタンスを接続する安定した公開エントリーポイントを提供し、トランスコーディングはメディアを所有するアップストリームサーバーで引き続き行われます。
Jellyswarrmの主な機能
「統合ライブラリビュー」
接続されているすべてのJellyfinサーバーから、「次に再生」と「最近追加」の行が統合された単一のライブラリグリッド内で、映画、番組、音楽を閲覧できます。
「直接アップストリーム再生」
ストリームはソースのJellyfinサーバーから直接配信されるため、トランスコーディングと帯域幅はメディアを所有するマシン上に留まります。
Jellyfin API互換
クライアントからは通常のJellyfinサーバーとして表示されるため、Android、iOS、Roku、Fire TV、Apple TVの既存アプリは変更なしで動作し続けます。
サーバー間ユーザーマッピング
複数のアップストリームサーバー間でアカウントを連携させることで、各視聴者は一度サインインするだけで、どこからでもアクセスできるライブラリを表示できるようになります。
サーバフェデレーション
接続されたJellyfinインスタンス間での自動ユーザー同期により、手動でアカウントを切り替える手間なく、認証情報とアクセス権が整合されます。
「個人ユーザーダッシュボード」
組み込みのユーザーページにより、閲覧者は単一のウェブインターフェースからアップストリームの認証情報と接続されたライブラリを管理できます。
HostingerでJellyswarrmを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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