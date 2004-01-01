Livebookは、共同作業が可能で再現性のあるElixirノートブックを作成するためのオープンソースのウェブアプリケーションです。BEAMエコシステム向けに特別に構築されており、ライブコード実行、豊富なデータ視覚化、リアルタイムのマルチプレイヤー編集を単一のブラウザベースのインターフェースに統合しています。汎用ノートブック環境とは異なり、LivebookはElixirの並行処理モデルと深く統合されており、セッションやマシン間で同じように実行されるように設計されたノートブックを生成します。

VPSでLivebookをセルフホストすることで、ノートブック、データパイプライン、機械学習の実験を、ご自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。ノートブックのサイズ制限、使用料、コードやデータを処理するサードパーティのクラウドサービスは一切ありません。