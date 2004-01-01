Livebookのワンクリックデプロイ
データサイエンス、自動化、ライブコードの探索のための、インタラクティブで共同作業可能なElixirノートブックです。
Livebook向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Livebookの活用例
Livebookは、共同作業が可能で再現性のあるElixirノートブックを作成するためのオープンソースのウェブアプリケーションです。BEAMエコシステム向けに特別に構築されており、ライブコード実行、豊富なデータ視覚化、リアルタイムのマルチプレイヤー編集を単一のブラウザベースのインターフェースに統合しています。汎用ノートブック環境とは異なり、LivebookはElixirの並行処理モデルと深く統合されており、セッションやマシン間で同じように実行されるように設計されたノートブックを生成します。
VPSでLivebookをセルフホストすることで、ノートブック、データパイプライン、機械学習の実験を、ご自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。ノートブックのサイズ制限、使用料、コードやデータを処理するサードパーティのクラウドサービスは一切ありません。
Livebookの主な機能
リアルタイムコラボレーション
複数のユーザーが、ライブカーソルトラッキングと競合のない共同編集機能を使って、同じノートブックを同時に編集できます。
スマートセル
構築済みのセルタイプは、SQLクエリ、HTTPリクエスト、ファイルの読み込み、およびチャート作成を、反復的なボイラープレートコードを記述することなく自動化します。
「ML および データワークフロー」
Nx、Explorer、Kinoとのネイティブ統合により、数値計算、データフレーム、および豊富な視覚化をノートブック内で直接可能にします。
ノートブックアプリのデプロイ
Livebookインターフェースに直接アクセスすることなく、エンドユーザーが実行できるスタンドアロンのインタラクティブなウェブアプリケーションとして、任意のノートブックを公開できます。
デフォルトで再現可能
ノートブックは、すべての依存関係とランタイム値をファイル自体に記録し、さまざまなマシンやデプロイメント間で一貫した結果を保証します。
HostingerでLivebookを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。