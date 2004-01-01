Nekoは、WebRTCを介してライブブラウザセッションをストリーミングし、複数のユーザーが同時に表示および制御できるセルフホスト型のバーチャルブラウザです。元々はウォッチパーティ向けに構築されましたが、Firefox、Chromium、および永続的なプロファイルストレージを備えた他のエンジンをサポートする多機能なリモートブラウザプラットフォームへと成長しました。

独自のVPSでNekoをセルフホストすることで、セッションにアクセスできるユーザーを制御し、自宅のIPアドレスを非公開に保ち、サードパーティの画面共有サービスに依存することなく、すべての接続された視聴者にスムーズにストリーミングするために必要なアップロード帯域幅を提供できます。