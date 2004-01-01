Nekoの1クリックインストール
WebRTCを介して、共有セッションを複数のユーザーにリアルタイムでストリーミングするセルフホスト型仮想ブラウザです。
Neko向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Nekoの活用例
Nekoは、WebRTCを介してライブブラウザセッションをストリーミングし、複数のユーザーが同時に表示および制御できるセルフホスト型のバーチャルブラウザです。元々はウォッチパーティ向けに構築されましたが、Firefox、Chromium、および永続的なプロファイルストレージを備えた他のエンジンをサポートする多機能なリモートブラウザプラットフォームへと成長しました。
独自のVPSでNekoをセルフホストすることで、セッションにアクセスできるユーザーを制御し、自宅のIPアドレスを非公開に保ち、サードパーティの画面共有サービスに依存することなく、すべての接続された視聴者にスムーズにストリーミングするために必要なアップロード帯域幅を提供できます。
Nekoの主な機能
リアルタイム WebRTC ストリーミング
超低遅延ストリーミングにより、複数の同時視聴者がいる場合でも、リモートブラウザ操作はローカルブラウジングと同じくらい応答性が高く感じられます。
「マルチユーザーコントロール」
複数のユーザーが同じセッション内でカーソル操作とキーボード入力を共有でき、各参加者のカーソル位置は視覚的なインジケーターで表示されます。
ロールベースのアクセス
管理者とメンバーの役割により、その場で権限の付与や取り消しが可能になり、機密性の高い操作を保護しながら、共同での閲覧を可能にします。
永続ブラウザプロフィール
ブラウザの設定、ブックマーク、およびセッションデータは、名前付きボリュームに保存されるため、仮想ブラウザは再起動後も中断したところから正確に再開します。
柔軟なブラウザエンジン
プライバシー、互換性、または機能の要件に合わせて、Firefox、Chromium、ungooogled-chromium、その他のバリアントからお選びいただけます。
HostingerでNekoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。