Ubooquityの1クリックインストール
クリーンなウェブリーダーとモバイルアプリ向けのOPDSフィードを備えた、電子書籍やコミック用のセルフホスト型ホームサーバー。
Ubooquity向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Ubooquityの活用例
Ubooquityは、電子書籍、コミック、雑誌、PDF向けの無料のクロスプラットフォームホームサーバーです。ライブラリフォルダをスキャンし、閲覧可能なサムネイルとメタデータを生成します。そして、EPUB、CBZ、CBR、PDFなどに対応したクリーンなWebリーダーを介してすべてを提供します。さらに、独自のUIを好むモバイル読書アプリ向けにOPDSフィードも提供します。
VPSでUbooquityをセルフホストすることで、読書ライブラリをプライベートに保ち、常に利用可能にできます。マルチユーザーサポート、ロールベースのアクセス制御、そしてデスクトップ、タブレット、スマートフォンでの全画面ページめくりに最適化されたブラウザベースのコミックリーダーが内蔵されています。
Ubooquityの主な機能
電子書籍、コミック、PDF
電子書籍（EPUB）、コミック（CBZ、CBR）、PDF ドキュメントを組み合わせた単一のライブラリで、それぞれが形式に適したリーダーとビューアを備えています。
ブラウザ内コミックリーダー
コミックや漫画のために特別に作られた、見開きモード、ズーム、ブックマーク機能を搭載した全画面表示のページめくりコミックリーダーです。
モバイルアプリ向けOPDSフィード
規格準拠のOPDSエンドポイントは、iOSおよびAndroidの読書アプリ（例：「Chunky」、「Marvin」、「Aldiko」など）と連携します。
複数ユーザーアクセス制御
ロールベースの権限を持つユーザーごとのアカウントにより、世帯はライブラリを共有しながら、読書リスト、進捗状況、アクセス権限をメンバーごとに管理できます。
「自動ライブラリスキャン」
ライブラリボリュームに新しいファイルを追加すると、バックグラウンドスキャナーがそれらを検出し、手動での介入なしにメタデータとサムネイルを更新します。
HostingerでUbooquityを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。