Ubooquityは、電子書籍、コミック、雑誌、PDF向けの無料のクロスプラットフォームホームサーバーです。ライブラリフォルダをスキャンし、閲覧可能なサムネイルとメタデータを生成します。そして、EPUB、CBZ、CBR、PDFなどに対応したクリーンなWebリーダーを介してすべてを提供します。さらに、独自のUIを好むモバイル読書アプリ向けにOPDSフィードも提供します。

VPSでUbooquityをセルフホストすることで、読書ライブラリをプライベートに保ち、常に利用可能にできます。マルチユーザーサポート、ロールベースのアクセス制御、そしてデスクトップ、タブレット、スマートフォンでの全画面ページめくりに最適化されたブラウザベースのコミックリーダーが内蔵されています。