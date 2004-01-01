Autobaseは、Amazon RDSやGoogle Cloud SQLのようなクラウドマネージドデータベースサービスのオープンソースの代替手段です。直感的なウェブコンソールを通じて、PostgreSQLクラスターの自動プロビジョニング、高可用性構成、一元管理を提供します。GitHubで4,000以上のスターを獲得しており、複雑なHA構成を手動で習得することなく、自動フェイルオーバー、スケジュールされたバックアップ、ポイントインタイムリカバリを備えた本番環境対応のPostgreSQLクラスターをプロビジョニングできます。

Autobaseをセルフホストすることで、クラウドデータベースサービスの時間ごとの継続的なコストを排除し、データベースインフラストラクチャとすべての保存データを完全に制御下に置くことができます。統合されたDBDesk Studioは直接SQLアクセスとスキーマ探索を提供し、REST APIは完全なプログラムによる管理を可能にします。これにより、独自のインフラストラクチャでマネージドデータベースの利便性を得られます。