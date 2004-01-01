Autobaseが最大70％オフ

Autobaseの1クリックインストールデプロイ

PostgreSQLクラスターのプロビジョニングと管理を自動化するためのオープンソースのセルフホスト型Database-as-a-Serviceプラットフォームです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019 /月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Autobaseの1クリックインストールデプロイ

Autobase向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円73,176のところ、円24,456でご提供中。更新時の価格は円1,879/月になります。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円161,496のところ、円48,936でご提供中。更新時の価格は円4,539/月になります。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円277,896のところ、円97,656でご提供中。更新時の価格は円7,829/月になります。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円73,176のところ、円24,456でご提供中。更新時の価格は円1,879/月になります。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
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24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
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24ヶ月の通常価格円161,496のところ、円48,936でご提供中。更新時の価格は円4,539/月になります。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
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11,579
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24ヶ月の通常価格円277,896のところ、円97,656でご提供中。更新時の価格は円7,829/月になります。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Autobaseの活用例

Autobaseは、Amazon RDSやGoogle Cloud SQLのようなクラウドマネージドデータベースサービスのオープンソースの代替手段です。直感的なウェブコンソールを通じて、PostgreSQLクラスターの自動プロビジョニング、高可用性構成、一元管理を提供します。GitHubで4,000以上のスターを獲得しており、複雑なHA構成を手動で習得することなく、自動フェイルオーバー、スケジュールされたバックアップ、ポイントインタイムリカバリを備えた本番環境対応のPostgreSQLクラスターをプロビジョニングできます。

Autobaseをセルフホストすることで、クラウドデータベースサービスの時間ごとの継続的なコストを排除し、データベースインフラストラクチャとすべての保存データを完全に制御下に置くことができます。統合されたDBDesk Studioは直接SQLアクセスとスキーマ探索を提供し、REST APIは完全なプログラムによる管理を可能にします。これにより、独自のインフラストラクチャでマネージドデータベースの利便性を得られます。

早速申し込む
{name}の活用例

Autobaseの主な機能

ワンクリッククラスタープロビジョニング

HA構成ファイルやAnsibleプレイブックを手動で記述することなく、ウェブコンソールから、完全に構成された高可用性のPostgreSQLクラスターを起動できます。

自動フェイルオーバー

組み込みのフェイルオーバーは、プライマリの障害を検知すると、レプリカを自動的に昇格させます。これにより、手動での介入なしに、本番ワークロードのダウンタイムを最小限に抑えることができます。

統合SQLスタジオ

DBDesk Studio はコンソールに同梱されており、個別のデータベースクライアントをインストールすることなく、スキーマの参照、クエリの実行、データの探索を提供します。

バックアップ・復元

自動バックアップをスケジュールし、クラスターを任意の時点に復元することで、誤削除やアプリケーションエラーによるデータ損失から保護します。

REST API自動化

すべての管理アクションはREST APIを介して利用可能であり、CI/CDパイプライン、Infrastructure as Codeツール、およびカスタム自動化スクリプトとの統合を可能にします。

HostingerでAutobaseを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

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事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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ArangoDB

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グラフ、ドキュメント、キーバリューデータ向けのネイティブマルチモデルデータベース

デプロイ
ArcadeDB

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グラフ、ドキュメント、キーバリュー、時系列データに対応したマルチモデルデータベース

デプロイ
Baserow

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チーム向けのノーコード<span style="white-space: nowrap;">データベース</span>およびAirtable<span style="white-space: nowrap;">代替</span>（オープンソース）

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