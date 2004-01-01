Autobaseの1クリックインストールデプロイ
PostgreSQLクラスターのプロビジョニングと管理を自動化するためのオープンソースのセルフホスト型Database-as-a-Serviceプラットフォームです。
Autobase向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Autobaseの活用例
Autobaseは、Amazon RDSやGoogle Cloud SQLのようなクラウドマネージドデータベースサービスのオープンソースの代替手段です。直感的なウェブコンソールを通じて、PostgreSQLクラスターの自動プロビジョニング、高可用性構成、一元管理を提供します。GitHubで4,000以上のスターを獲得しており、複雑なHA構成を手動で習得することなく、自動フェイルオーバー、スケジュールされたバックアップ、ポイントインタイムリカバリを備えた本番環境対応のPostgreSQLクラスターをプロビジョニングできます。
Autobaseをセルフホストすることで、クラウドデータベースサービスの時間ごとの継続的なコストを排除し、データベースインフラストラクチャとすべての保存データを完全に制御下に置くことができます。統合されたDBDesk Studioは直接SQLアクセスとスキーマ探索を提供し、REST APIは完全なプログラムによる管理を可能にします。これにより、独自のインフラストラクチャでマネージドデータベースの利便性を得られます。
Autobaseの主な機能
ワンクリッククラスタープロビジョニング
HA構成ファイルやAnsibleプレイブックを手動で記述することなく、ウェブコンソールから、完全に構成された高可用性のPostgreSQLクラスターを起動できます。
自動フェイルオーバー
組み込みのフェイルオーバーは、プライマリの障害を検知すると、レプリカを自動的に昇格させます。これにより、手動での介入なしに、本番ワークロードのダウンタイムを最小限に抑えることができます。
統合SQLスタジオ
DBDesk Studio はコンソールに同梱されており、個別のデータベースクライアントをインストールすることなく、スキーマの参照、クエリの実行、データの探索を提供します。
バックアップ・復元
自動バックアップをスケジュールし、クラスターを任意の時点に復元することで、誤削除やアプリケーションエラーによるデータ損失から保護します。
REST API自動化
すべての管理アクションはREST APIを介して利用可能であり、CI/CDパイプライン、Infrastructure as Codeツール、およびカスタム自動化スクリプトとの統合を可能にします。
HostingerでAutobaseを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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