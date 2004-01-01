Razziaは、ライブイベント、チームの集まり、教室でのセッション向けに設計された、オープンソースのセルフホスト型リアルタイムクイズプラットフォームです。ホストは、パスワードで保護されたマネージャーダッシュボードを通じてゲームルームを作成し、参加者とルームコードを共有し、クイズのペースを制御します。これらはすべて、参加者によるアプリのダウンロードが不要で、あらゆる最新のブラウザで動作します。

独自のVPSでRazziaをセルフホストすることで、クイズコンテンツと参加者データをプライベートに保ち、ゲームごとの料金やサードパーティサービスへの依存もありません。軽量なシングルコンテナデプロイメントにより、アドホックなイベントと定期的に繰り返されるチームアクティビティの両方に実用的です。