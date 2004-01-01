Razzia のワンクリックインストール展開
独自のVPSからマルチプレイヤーのクイズイベントを実行するための自己ホスト型リアルタイムクイズプラットフォーム。
Razzia向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Razziaの活用例
Razziaは、ライブイベント、チームの集まり、教室でのセッション向けに設計された、オープンソースのセルフホスト型リアルタイムクイズプラットフォームです。ホストは、パスワードで保護されたマネージャーダッシュボードを通じてゲームルームを作成し、参加者とルームコードを共有し、クイズのペースを制御します。これらはすべて、参加者によるアプリのダウンロードが不要で、あらゆる最新のブラウザで動作します。
独自のVPSでRazziaをセルフホストすることで、クイズコンテンツと参加者データをプライベートに保ち、ゲームごとの料金やサードパーティサービスへの依存もありません。軽量なシングルコンテナデプロイメントにより、アドホックなイベントと定期的に繰り返されるチームアクティビティの両方に実用的です。
Razziaの主な機能
「リアルタイムマルチプレイ」
WebSocketを利用したライブゲームプレイは、異なるネットワーク間でも、目立った遅延なく、すべての参加者に質問とスコアを同時に配信します。
「アプリ不要」
参加者はルームコードを使用し、どの最新ブラウザからでもすぐに参加できます。アカウント作成、インストール、クイズ開始前の登録の手間は一切不要です。
マネージャーダッシュボード
パスワードで保護された「/manager」インターフェースにより、ホストはゲームの流れを完全に制御できます。ラウンドの開始、進行、終了を自分のペースで行うことが可能です。
カスタムクイズコンテンツ
サーバーに保存されたJSONファイルとしてクイズを定義することで、質問、回答、採点に対する完全な所有権を保持し、ベンダーロックインを回避できます。
「同時ルーム」
単一のインスタンスから複数の独立したゲームルームを運用し、1つのデプロイメントで複数のチームやセッションに同時に対応できます。
HostingerでRazziaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。