Cyphtは、シンプルさと速度を追求して設計された、モジュール式のオープンソースウェブメールクライアントです。重いウェブメールソリューションとは異なり、Cyphtは複数のIMAPおよびPOP3メールアカウントとRSS/Atomニュースフィードを単一の統合された受信トレイビューに集約します。これにより、サービスを切り替えることなく、コミュニケーションの全体像を把握できます。

Alpine LinuxをベースにしたPHPで構築されたCyphtは、控えめなハードウェアでも効率的に動作し、信頼性の高いマルチユーザー展開のためにユーザー設定をデータベースに保存します。そのモジュールベースのアーキテクチャにより、必要な機能のみをロードし、インターフェースをクリーンに保ち、フットプリントを小さくすることができます。