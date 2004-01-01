ワンクリックインストールでのCyphtデプロイ
複数のメールアカウントとニュースフィードを、1つの高速なインターフェースに統合する、軽量なオープンソースのウェブメールクライアントです。
Cypht向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Cyphtの活用例
Cyphtは、シンプルさと速度を追求して設計された、モジュール式のオープンソースウェブメールクライアントです。重いウェブメールソリューションとは異なり、Cyphtは複数のIMAPおよびPOP3メールアカウントとRSS/Atomニュースフィードを単一の統合された受信トレイビューに集約します。これにより、サービスを切り替えることなく、コミュニケーションの全体像を把握できます。
Alpine LinuxをベースにしたPHPで構築されたCyphtは、控えめなハードウェアでも効率的に動作し、信頼性の高いマルチユーザー展開のためにユーザー設定をデータベースに保存します。そのモジュールベースのアーキテクチャにより、必要な機能のみをロードし、インターフェースをクリーンに保ち、フットプリントを小さくすることができます。
Cyphtの主な機能
複数アカウント集約
複数のIMAPおよびPOP3メールアカウントを1つの統合された受信トレイビューに接続することで、メール管理をより迅速に行うことができます。
ニュースフィード連携
メールとRSS/Atomニュースフィードを単一のインターフェースに統合し、情報収集に必要なアプリの数を減らします。
モジュール型アーキテクチャ
必要なモジュール（連絡先、カレンダー、IMAPフォルダー、Sieveフィルターなど）のみを有効にし、UIをシンプルに保ちます。
データベースを利用したセッション
信頼性と拡張性に優れたマルチユーザー展開のために、ユーザー設定とセッションをMariaDBに保存します。
軽量フットプリント
Alpine Linux上でNginxとPHPがバンドルされた約290MBの単一イメージで動作するため、最小限のVPSリソースで利用可能です。
HostingerでCyphtを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。