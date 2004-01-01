1クリックインストールでのOpenLITデプロイ
LLMおよび生成AIアプリケーション向けのOpenTelemetryネイティブなオブザーバビリティとコスト監視プラットフォーム（オープンソース）
OpenLIT向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OpenLITの活用例
OpenLITは、LLMおよび生成AIアプリケーションに、単一のインストゥルメンテーションでフルスタックの可観測性を提供するオープンソースのAIエンジニアリングプラットフォームです。50以上のLLMプロバイダー、ベクトルデータベース、GPU、およびエージェントフレームワーク全体で、トレース、トークン使用量、レイテンシー、エラー、コストを捕捉します。これらはすべてネイティブのOpenTelemetryセマンティック規約を使用しているため、既存のOTelパイプラインはカスタムSDKなしで動作します。
独自のVPSでOpenLITをセルフホストすることで、プロンプトコンテンツ、モデル使用量、およびAPIキーのアクティビティを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持し、SaaSベンダーによるトークンごとの課金やシート制限はありません。ClickHouseストレージは大量のテレメトリーを処理し、バンドルされたOTelコレクターは、OpenLIT SDKまたはその他のOTelインストゥルメント化されたサービスに対応したOTLP gRPCおよびHTTPエンドポイントを公開します。
OpenLITの主な機能
LLM 可観測性
50以上のLLMプロバイダー全体にわたるプロンプト、完了、トークン、レイテンシー、エラーを、2行のSDKセットアップでキャプチャします。
「コスト監視」
主要なLLMプロバイダー向けの組み込み料金設定を使用し、リクエストごと、モデルごと、アプリケーションごとの費用をリアルタイムで追跡します。
OpenTelemetryネイティブ
生成AI向けの標準OTelセマンティック規約を使用しているため、OTelで計測されたサービスはどれもベンダーSDKなしでデータを送信します。
GPU監視
NVIDIAおよびAMD GPUのメトリクス（使用率、メモリ、温度、消費電力）を、モデルのテレメトリと合わせて収集します。
プロンプトとボールト管理
プロンプトのバージョン管理、実験の実行、およびプロバイダーのAPIキーを、ロールベースのアクセスを備えた組み込みのシークレットボールトに保存します。
プレイグラウンドと評価機能
モデルの応答を並べて比較し、自動評価を実行して、品質、バイアス、ハルシネーションを評価します。
HostingerでOpenLITを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。