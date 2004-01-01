OpenLITは、LLMおよび生成AIアプリケーションに、単一のインストゥルメンテーションでフルスタックの可観測性を提供するオープンソースのAIエンジニアリングプラットフォームです。50以上のLLMプロバイダー、ベクトルデータベース、GPU、およびエージェントフレームワーク全体で、トレース、トークン使用量、レイテンシー、エラー、コストを捕捉します。これらはすべてネイティブのOpenTelemetryセマンティック規約を使用しているため、既存のOTelパイプラインはカスタムSDKなしで動作します。

独自のVPSでOpenLITをセルフホストすることで、プロンプトコンテンツ、モデル使用量、およびAPIキーのアクティビティを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持し、SaaSベンダーによるトークンごとの課金やシート制限はありません。ClickHouseストレージは大量のテレメトリーを処理し、バンドルされたOTelコレクターは、OpenLIT SDKまたはその他のOTelインストゥルメント化されたサービスに対応したOTLP gRPCおよびHTTPエンドポイントを公開します。