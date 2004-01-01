MetaMCPは、複数のMCPサーバーを単一の統合エンドポイントに集約するオープンソースのMCP（Model Context Protocol）プロキシです。これにより、サーバーを名前空間にグループ化し、レート制限と可観測性のためのミドルウェアを適用し、認証付きでエンドポイントを公開できます。しかも、既存のMCPクライアントを変更する必要はありません。

独自のVPSでMetaMCPをセルフホストすることで、AIツールインフラストラクチャを完全に制御できます。任意のMCPクライアント（Cursor、Claude Desktop、またはカスタムエージェント）を1つのマネージドゲートウェイに接続し、シークレットをサーバー側に保持し、サーバーが変更されてもすべてのクライアントを再構成することなく、ツールエコシステムを拡張できます。