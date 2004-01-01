MetaMCPをワンクリックインストールで展開
単一のエンドポイントを介して、すべてのMCPサーバーを管理、構成、公開できる統合MCPアグリゲーターおよびゲートウェイです。
MetaMCP向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。
MetaMCPの活用例
MetaMCPは、複数のMCPサーバーを単一の統合エンドポイントに集約するオープンソースのMCP（Model Context Protocol）プロキシです。これにより、サーバーを名前空間にグループ化し、レート制限と可観測性のためのミドルウェアを適用し、認証付きでエンドポイントを公開できます。しかも、既存のMCPクライアントを変更する必要はありません。
独自のVPSでMetaMCPをセルフホストすることで、AIツールインフラストラクチャを完全に制御できます。任意のMCPクライアント（Cursor、Claude Desktop、またはカスタムエージェント）を1つのマネージドゲートウェイに接続し、シークレットをサーバー側に保持し、サーバーが変更されてもすべてのクライアントを再構成することなく、ツールエコシステムを拡張できます。
MetaMCPの主な機能
MCPサーバー集約
任意の数のSTDIOまたはHTTP MCPサーバーを、クライアントが接続できる単一の統合エンドポイントに統合できます。
「ネームスペースワークスペース」
MCPサーバーを分離された名前空間にグループ化し、エンドポイントのツールセット全体をワンクリックで切り替えます。
「APIキー認証」
ベアラートークン認証でエンドポイントを保護し、認証されたクライアントとエージェントのみがツールにアクセスできるようにします。
組み込みMCPインスペクター
保存済みのサーバー設定を用いて、社内でMetaMCPエンドポイントを検査およびデバッグし、すべてが正常に動作することを確認できます。
ミドルウェアサポート
集約されたすべてのMCPトラフィック全体で、レート制限、可観測性、およびセキュリティのために、プラグイン可能なミドルウェアを適用します。
SSO および OAuth
OpenID Connectプロバイダーのサポートにより、ローカルのBetter Authセッション管理と連携したエンタープライズシングルサインオンが可能になります。
HostingerでMetaMCPを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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