Havenは、公開インターネットではなく、友人や家族と共有するためのプライベートな空間を求めるライター向けに、Ruby on Railsで構築されたオープンソースの個人ブログアプリケーションです。自己登録、広告、トラッカー、アルゴリズムによるフィードはなく、アカウントを作成した人だけがあなたの投稿を読むことができます。

独自のVPSでHavenをセルフホストすることで、日記のエントリ、写真、購読者リストを完全に管理下に置くことができます。マークダウンエディタ、組み込みのRSSリーダー、低帯域幅での閲覧に最適化された画像ダウンスケーリング機能を備えています。