Listmonkの1クリックインストール
数百万人の購読者向けに構築された、高性能なセルフホスト型ニュースレター / メーリングリスト管理ツール。
Listmonk向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Listmonkの活用例
Listmonkは、最大限の効率性を追求してGoで構築された、高速オープンソースのニュースレターおよびメーリングリストプラットフォームです。最小限のリソース使用量で数百万人の購読者を処理し、高度なセグメンテーション、パーソナライゼーション、キャンペーン分析をサポートし、あらゆるSMTPプロバイダーと連携します。クリーンな管理UIにより、エンタープライズマーケティングツールの肥大化なしに、リストの管理やキャンペーンの送信を簡単に行うことができます。
Listmonkをセルフホストすることで、メールごとまたは購読者ごとのSaaS料金が不要になり、購読者データを完全に自社のインフラストラクチャ上に保持し、プラットフォームの制限やベンダーロックインなしに、ワークフローの要件に合わせて送信レートやSMTPプロバイダーを正確に設定できます。
Listmonkの主な機能
登録者セグメンテーション
カスタム属性と動的なクエリベースのリストを使用して購読者をセグメント化することで、ターゲットキャンペーンを作成します。
キャンペーン分析
詳細なキャンペーンごとのレポートで、開封率、クリックスルー率、バウンス率、購読解除率を把握できます。
複数のSMTPプロバイダー
フェイルオーバー機能とプロバイダーごとのレート制限を備えた任意のSMTPプロバイダーを接続することで、配信到達性を最大化できます。
テンプレートシステム
パーソナライズされたキャンペーン向けに、変数置換が可能な再利用可能なHTMLおよびプレーンテキストのメールテンプレートを構築します。
REST API
包括的なREST APIを通じて、購読者、リスト、キャンペーンをプログラムで管理します。
プライバシーとGDPRツール
規制遵守に対応する、購読解除管理、バウンス処理、データエクスポートツールが組み込まれています。
HostingerでListmonkを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。