Listmonkは、最大限の効率性を追求してGoで構築された、高速オープンソースのニュースレターおよびメーリングリストプラットフォームです。最小限のリソース使用量で数百万人の購読者を処理し、高度なセグメンテーション、パーソナライゼーション、キャンペーン分析をサポートし、あらゆるSMTPプロバイダーと連携します。クリーンな管理UIにより、エンタープライズマーケティングツールの肥大化なしに、リストの管理やキャンペーンの送信を簡単に行うことができます。

Listmonkをセルフホストすることで、メールごとまたは購読者ごとのSaaS料金が不要になり、購読者データを完全に自社のインフラストラクチャ上に保持し、プラットフォームの制限やベンダーロックインなしに、ワークフローの要件に合わせて送信レートやSMTPプロバイダーを正確に設定できます。