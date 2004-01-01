Speakrは、音声コンテンツをキャプチャし、文字起こしし、理解するために設計された、セルフホスト型のAI文字起こしおよびメモ作成プラットフォームです。WhisperX、OpenAI、Mistralを含む複数の文字起こしバックエンドをサポートしており、ローカルまたはクラウドベースの処理を選択できる柔軟性を提供します。話者分離、音声プロファイル、AI生成の要約は、会議、インタビュー、講義から洞察を引き出すのに役立ちます。

マルチユーザーサポート、OIDC SSO、Webhook付きREST API、n8n、Zapier、Makeとの連携により、Speakrはチームのワークフローに自然に適合します。セルフホストすることで、すべての録音と文字起こしを完全に管理できます。