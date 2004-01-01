スピーカーの1クリックインストール。
話された音声を検索可能で整理された知識に変換する、セルフホスト型AI文字起こしプラットフォームです。
Speakr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Speakrの活用例
Speakrは、音声コンテンツをキャプチャし、文字起こしし、理解するために設計された、セルフホスト型のAI文字起こしおよびメモ作成プラットフォームです。WhisperX、OpenAI、Mistralを含む複数の文字起こしバックエンドをサポートしており、ローカルまたはクラウドベースの処理を選択できる柔軟性を提供します。話者分離、音声プロファイル、AI生成の要約は、会議、インタビュー、講義から洞察を引き出すのに役立ちます。
マルチユーザーサポート、OIDC SSO、Webhook付きREST API、n8n、Zapier、Makeとの連携により、Speakrはチームのワークフローに自然に適合します。セルフホストすることで、すべての録音と文字起こしを完全に管理できます。
Speakrの主な機能
柔軟な文字起こしバックエンド
WhisperX、OpenAI、Mistral、または互換性のあるASRサービスに接続し、お客様のプライバシーと精度の要件に合わせてご利用いただけます。
話者ダイアリゼーション
WhisperXを使用する際、音声プロファイルに対応し、録音内の個々の話者を自動的に識別してラベル付けします。
AI要約と検索
自動要約を生成し、意味論的な「Inquire Mode」を使用して、すべてのトランスクリプションライブラリ全体から意味を検索できます。
マルチユーザーおよびSSO
きめ細かな共有機能、パブリックリンク、Keycloak、Azure AD、Google、Auth0などのOIDC SSOにより、複数のユーザーをサポートします。
ワークフロー統合
n8n、Zapier、Make用の既製コネクタを備え、REST APIとウェブフックを介してダウンストリームの自動化をトリガーします。
HostingerでSpeakrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。