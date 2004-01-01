ワンクリックインストールでのSquidexデプロイ
あらゆるチャネルやフロントエンドにコンテンツを配信するための、GraphQLおよびREST APIに対応したAPIファーストのヘッドレスCMS。
Squidex向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Squidexの活用例
Squidexは、RESTおよびGraphQL APIを通じてコンテンツを公開するオープンソースのヘッドレスCMSです。これにより、ウェブアプリ、モバイルアプリ、サーバーサイドシステムなど、あらゆるフロントエンドが特定のレンダリングレイヤーに縛られることなくコンテンツを取得できます。コンテンツスキーマはSquidex UIで定義され、参照、アセット、ローカライズ、および検証ルールを完全にサポートしています。
独自のVPSでSquidexをセルフホストすることで、コンテンツの保存場所とアクセス権を完全に制御できます。APIコールごとまたはシートごとに課金されるSaaSヘッドレスCMSプラットフォームとは異なり、セルフホストされたインスタンスには使用制限がなく、すべてのコンテンツデータは独自のインフラストラクチャ内に保持されます。
Squidexの主な機能
GraphQLとREST API
GraphQLとRESTの両方のエンドポイントを通じてコンテンツをクエリし、配信することで、あらゆるフロントエンドスタックがカスタムアダプターなしでそれを消費できます。
柔軟なコンテンツスキーマ
ビジュアルスキーマエディタを使用して、カスタムフィールド、バリデーションルール、参照、ネストされたコンポーネントでコンテンツタイプを定義します。
資産管理
Squidexで、アセットパイプラインに組み込まれたサイズ変更およびトリミング操作を使用して、画像やファイルを直接アップロード、整理、変換できます。
多言語コンテンツ
ローカライズ対応が組み込まれたコンテンツをモデル化することで、設定されたロケールごとに各フィールドが翻訳を保持できます。
ロールベースアクセス制御
エディター、開発者、および外部クライアントに、アプリ、スキーマ、またはコンテンツタイプごとに異なる権限レベルを割り当てます。
HostingerでSquidexを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。