Squidexは、RESTおよびGraphQL APIを通じてコンテンツを公開するオープンソースのヘッドレスCMSです。これにより、ウェブアプリ、モバイルアプリ、サーバーサイドシステムなど、あらゆるフロントエンドが特定のレンダリングレイヤーに縛られることなくコンテンツを取得できます。コンテンツスキーマはSquidex UIで定義され、参照、アセット、ローカライズ、および検証ルールを完全にサポートしています。

独自のVPSでSquidexをセルフホストすることで、コンテンツの保存場所とアクセス権を完全に制御できます。APIコールごとまたはシートごとに課金されるSaaSヘッドレスCMSプラットフォームとは異なり、セルフホストされたインスタンスには使用制限がなく、すべてのコンテンツデータは独自のインフラストラクチャ内に保持されます。