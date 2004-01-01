Audiobookshelfは、オーディオブック、ポッドキャスト、電子書籍に特化して構築された、包括的なセルフホスト型メディアサーバーです。どのブラウザからでもアクセスできるプログレッシブWebアプリ（PWA）に加え、オフラインリスニングに対応したネイティブのiOSおよびAndroidアプリを提供しています。このプラットフォームは、すべてのオーディオ形式をリアルタイムでストリーミングし、メタデータとカバーアートを自動的に取得し、各ユーザーの個別の再生進捗をすべてのデバイス間で同期します。

セルフホスティングにより、メディアライブラリを完全に管理できます。サブスクリプション料金、ファイルサイズ制限、ベンダーロックインは一切ありません。ポッドキャストの自動ダウンロード、RSSフィードの生成、チャプター管理、オーディオファイル結合ツールにより、Audiobookshelfは商用オーディオブックプラットフォームの完全な代替となり、リスニング習慣や購入したコンテンツを完全にプライベートに保ちます。