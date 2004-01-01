1クリックインストールによるAudiobookshelfのデプロイ
マルチユーザー対応、オフラインモバイルアプリ、および自動メタデータ取得機能を備えたセルフホスト型オーディオブック・ポッドキャストサーバー。
Audiobookshelf向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Audiobookshelfの活用例
Audiobookshelfは、オーディオブック、ポッドキャスト、電子書籍に特化して構築された、包括的なセルフホスト型メディアサーバーです。どのブラウザからでもアクセスできるプログレッシブWebアプリ（PWA）に加え、オフラインリスニングに対応したネイティブのiOSおよびAndroidアプリを提供しています。このプラットフォームは、すべてのオーディオ形式をリアルタイムでストリーミングし、メタデータとカバーアートを自動的に取得し、各ユーザーの個別の再生進捗をすべてのデバイス間で同期します。
セルフホスティングにより、メディアライブラリを完全に管理できます。サブスクリプション料金、ファイルサイズ制限、ベンダーロックインは一切ありません。ポッドキャストの自動ダウンロード、RSSフィードの生成、チャプター管理、オーディオファイル結合ツールにより、Audiobookshelfは商用オーディオブックプラットフォームの完全な代替となり、リスニング習慣や購入したコンテンツを完全にプライベートに保ちます。
Audiobookshelfの主な機能
「複数ユーザーの進捗同期」
各ユーザーは、ブラウザやモバイルデバイス間で同期される独立した再生進行状況を維持します。これにより、家族や家庭内での共有に最適です。
「オフラインモバイルアプリ」
ネイティブのiOSおよびAndroidアプリは、ユーザーがインターネット接続なしでリスニング用のコンテンツをダウンロードできるようにし、通勤や旅行に最適です。
自動メタデータ取得
カバーアートとメタデータは、Audible、Google Books、iTunes、その他のソースから自動的に取得され、手作業なしでライブラリを洗練された状態に保ちます。
ポッドキャスト管理
ポッドキャストを購読し、新しいエピソードを自動ダウンロードし、プライベートRSSフィードを生成することで、お使いのポッドキャストプレイヤーで聴くことができます。
「章ツール」
Audnexus API経由でチャプターデータを編集・検索し、更新されたメタデータをオーディオファイルに直接埋め込むことで、正確なチャプターナビゲーションを可能にします。
HostingerでAudiobookshelfを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。