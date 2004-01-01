NATSは、クラウドネイティブアーキテクチャ向けに構築された軽量なオープンソースメッセージングシステムです。サブミリ秒のパブリッシュ/サブスクライブ、リクエスト/リプライ、およびキューグループメッセージングを最小限のフットプリントで提供します。サーバーバイナリは20MB未満で、外部依存関係を必要としません。NATSは毎秒数百万のメッセージを処理し、利用可能なメッセージブローカーの中で最速の1つとなっています。

NATSに組み込まれた永続化レイヤーであるJetStreamは、耐久性のあるストリーム、リプレイ、および厳密に1回の配信を、個別のキューやデータベースサービスを必要とせずに提供します。独自のVPSでNATSをセルフホストすることで、データローカリティを完全に制御し、メッセージごとのクラウド料金を排除し、最小限のレイテンシでメッセージバスをサービスに可能な限り近づけることができます。