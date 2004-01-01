NATSの1クリックインストール
マイクロサービス、IoT、分散アプリケーション向けの、サブミリ秒のレイテンシーを持つクラウドネイティブな高性能メッセージングシステムです。
NATS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
NATSの活用例
NATSは、クラウドネイティブアーキテクチャ向けに構築された軽量なオープンソースメッセージングシステムです。サブミリ秒のパブリッシュ/サブスクライブ、リクエスト/リプライ、およびキューグループメッセージングを最小限のフットプリントで提供します。サーバーバイナリは20MB未満で、外部依存関係を必要としません。NATSは毎秒数百万のメッセージを処理し、利用可能なメッセージブローカーの中で最速の1つとなっています。
NATSに組み込まれた永続化レイヤーであるJetStreamは、耐久性のあるストリーム、リプレイ、および厳密に1回の配信を、個別のキューやデータベースサービスを必要とせずに提供します。独自のVPSでNATSをセルフホストすることで、データローカリティを完全に制御し、メッセージごとのクラウド料金を排除し、最小限のレイテンシでメッセージバスをサービスに可能な限り近づけることができます。
NATSの主な機能
Pub/Sub メッセージング
サブジェクトベースのルーティングとワイルドカード購読により、任意の数の購読者へメッセージを即座に配信し、柔軟なメッセージファンアウトを実現します。
「JetStream永続性」
耐久性のあるストリームとコンシューマーでメッセージを永続化、リプレイ、処理し、追加のインフラストラクチャなしで厳密に1回限りの配信とメッセージ履歴を追加します。
リクエスト-返信パターン
非同期メッセージング上で同期型RPCを構築し、リクエスト/リプライ機能を内蔵することで、自動タイムアウト処理を備えたサービス間呼び出しを可能にします。
キューグループ
キューグループを使用して、水平にスケールされたコンシューマー間で作業を分散させます。NATSは、グループのすべてのメンバー間でメッセージを自動的にロードバランスします。
組み込みクラスタリング
複数のノードにわたってフォールトトレラントクラスターを構築し、自動ルート検出およびRAFTベースのJetStreamレプリケーションにより高可用性を実現します。
HTTP監視
ポート8222の組み込み監視エンドポイントを通じて、サーバーヘルス、接続統計、JetStreamメトリクス、およびサブスクリプションデータを確認できます。
HostingerでNATSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。