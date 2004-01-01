Etherpadは、オープンソースのWebベース共同編集エディターで、複数のユーザーが同じドキュメントを同時に編集でき、変更内容はすべての参加者に即座に表示されます。各貢献者のテキストは色分けされており、誰が何を記述したかを簡単に確認できます。登録やソフトウェアのインストールは不要で、リンクを共有するだけで共同作業を開始できます。

VPSでEtherpadをセルフホストすることで、機密文書が自身のインフラストラクチャから外に出ることはありません。付属のPostgreSQLバックエンドは、信頼性の高い永続性と完全なバージョン履歴を提供し、拡張可能なプラグインシステムにより、画像サポート、タスクリスト、およびチームのワークフローに合わせたカスタム統合を追加できます。