Etherpadの1クリックインストール
複数のユーザーが同時にドキュメントを作成・編集できるオープンソースのリアルタイム共同編集テキストエディターです。
Etherpad向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Etherpadの活用例
Etherpadは、オープンソースのWebベース共同編集エディターで、複数のユーザーが同じドキュメントを同時に編集でき、変更内容はすべての参加者に即座に表示されます。各貢献者のテキストは色分けされており、誰が何を記述したかを簡単に確認できます。登録やソフトウェアのインストールは不要で、リンクを共有するだけで共同作業を開始できます。
VPSでEtherpadをセルフホストすることで、機密文書が自身のインフラストラクチャから外に出ることはありません。付属のPostgreSQLバックエンドは、信頼性の高い永続性と完全なバージョン履歴を提供し、拡張可能なプラグインシステムにより、画像サポート、タスクリスト、およびチームのワークフローに合わせたカスタム統合を追加できます。
Etherpadの主な機能
リアルタイム共同編集
各参加者による変更点は、色分けされた帰属情報付きで瞬時に表示されます。そのため、チームはマージの競合やロックなしで共同で執筆できます。
完全なバージョン履歴
すべての改訂は、ドキュメントの以前のどの状態にも巻き戻しや復元ができるタイムラインスクラバーとともに保存されます。
登録不要
参加者は、アカウントを作成することなく共有URLからパッドに参加でき、外部ゲストとの一時的な共同作業における手間を軽減します。
プラグインエコシステム
Etherpadを、画像埋め込み、タスクリスト、エクスポート形式、ツール連携などのプラグインで拡張し、チームの特定のニーズに合わせることができます。
管理パネル
ウェブベースの管理インターフェースにより、サーバーに直接アクセスすることなく、パッドの管理、アクティビティの監視、サーバー設定の構成が可能です。
HostingerでEtherpadを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。