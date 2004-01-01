1クリックインストールでのGhostfolioデプロイ
株式、ETF、暗号通貨など、様々な投資対象の状況を追跡するための、プライバシー重視のオープンソース資産管理ダッシュボードです。
Ghostfolio向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Ghostfolioの活用例
Ghostfolioは、株式、ETF、暗号資産など複数のアセットクラスにわたる投資ポートフォリオを単一の統合ビューに集約するオープンソースの個人向け資産管理ダッシュボードです。金融データをサードパーティサービスに送信することなく、詳細なパフォーマンス分析、時間加重リターン、リアルタイムの市場データを提供します。
VPSでGhostfolioをセルフホストすることで、機密性の高い金融情報を完全に所有できます。このデプロイには、永続的なデータストレージのためのPostgreSQLと、キャッシュのためのRedisが含まれており、取引履歴が増加しても高速なポートフォリオ計算と信頼性の高いパフォーマンスを保証します。
Ghostfolioの主な機能
「複数資産トラッキング」
株式、ETF、暗号資産、債券、代替資産を、一つの統合されたポートフォリオダッシュボードで監視します。
パフォーマンス分析
詳細な時間加重収益、内部収益率、および年率パフォーマンス指標は、お客様の投資判断を評価するのに役立ちます。
プライバシー重視の設計
すべての財務データは、お客様ご自身のサーバーに保存されます。お客様のポートフォリオや取引履歴に、サードパーティのクラウドがアクセスすることはありません。
配当追跡
収益報告と利回り計算機能で、すべての保有銘柄の配当収入と分配金を追跡できます。
「CSVインポート」
CSVファイルや様々な証券会社プラットフォームから取引をインポートし、既存のポートフォリオ履歴を迅速に取り込むことができます。
HostingerでGhostfolioを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。