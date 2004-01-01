Ghostfolioは、株式、ETF、暗号資産など複数のアセットクラスにわたる投資ポートフォリオを単一の統合ビューに集約するオープンソースの個人向け資産管理ダッシュボードです。金融データをサードパーティサービスに送信することなく、詳細なパフォーマンス分析、時間加重リターン、リアルタイムの市場データを提供します。

VPSでGhostfolioをセルフホストすることで、機密性の高い金融情報を完全に所有できます。このデプロイには、永続的なデータストレージのためのPostgreSQLと、キャッシュのためのRedisが含まれており、取引履歴が増加しても高速なポートフォリオ計算と信頼性の高いパフォーマンスを保証します。