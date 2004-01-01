1クリックインストールでPlaneをデプロイ
JiraやLinearのセルフホスト型代替となる、課題追跡、スプリントサイクル、製品ロードマップに対応したプロジェクト管理プラットフォーム（オープンソース）です。
Plane向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Planeの活用例
Planeは、Jira、Linear、Monday.com、ClickUpに代わる現代的な強力なオープンソースプロジェクト管理プラットフォームです。チームは、ユーザーごとの料金やデータがインフラストラクチャから離れることなく、課題の追跡、バーンダウンチャートを用いたスプリントサイクルの実行、製品ロードマップの計画、リアルタイムでの共同作業を行えます。
セルフホスト型デプロイメントには、完全に自己完結型のセットアップを実現するために、PostgreSQL、Valkeyキャッシュ、RabbitMQメッセージキュー、MinIOオブジェクトストレージが含まれています。シートごとに課金されるSaaSプロジェクトツールとは異なり、VPSでPlaneを実行することで、固定のインフラストラクチャコストで無制限のユーザーとプロジェクトを利用でき、完全なデータ所有権が得られます。
Planeの主な機能
「課題追跡」
リッチテキスト、ファイル添付、サブイシュー、およびプロジェクト横断的な参照を使用して、作業項目を一元化されたビューで作成および管理します。
スプリントサイクル
バーンダウンチャートとチームの勢い追跡を活用してアジャイルスプリントを実施し、開発のペースを予定通りに維持します。
製品ロードマップ
各マイルストーンを実現する課題やモジュールに直接リンクする視覚的なロードマップで、製品の方向性を計画し、共有します。
リアルタイムコラボレーション
ライブアップデートにより、すべてのチームメンバーは、手動で更新することなく、最新の課題ステータス、コメント、および割り当てを確認できます。
カスタマイズ可能なビュー
一貫したプロジェクトの可視性を確保するため、フィルターされたボード、リスト、カレンダービューを作成し、チーム全体で保存および共有できます。
モジュールと分析
複雑なプロジェクトでは、関連する課題をモジュールにグループ化し、組み込みの分析機能とトレンドの可視化機能で進捗を追跡できます。
HostingerでPlaneを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。