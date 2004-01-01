Planeは、Jira、Linear、Monday.com、ClickUpに代わる現代的な強力なオープンソースプロジェクト管理プラットフォームです。チームは、ユーザーごとの料金やデータがインフラストラクチャから離れることなく、課題の追跡、バーンダウンチャートを用いたスプリントサイクルの実行、製品ロードマップの計画、リアルタイムでの共同作業を行えます。

セルフホスト型デプロイメントには、完全に自己完結型のセットアップを実現するために、PostgreSQL、Valkeyキャッシュ、RabbitMQメッセージキュー、MinIOオブジェクトストレージが含まれています。シートごとに課金されるSaaSプロジェクトツールとは異なり、VPSでPlaneを実行することで、固定のインフラストラクチャコストで無制限のユーザーとプロジェクトを利用でき、完全なデータ所有権が得られます。