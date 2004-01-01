Polarisの1クリックインストール
あなたが所有するあらゆるデバイスで、個人のコレクションを再生できる、軽量なRust製音楽ストリーミングサーバーです。
Polaris向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Polarisの活用例
Polarisは、Rustで書かれたオープンソースの音楽ストリーミングサーバーです。最小限のハードウェアで、個人の音楽ライブラリをあらゆるブラウザやモバイルデバイスから利用できるように構築されています。Rustコアは、メモリ使用量とCPU負荷を十分に低く保ち、エントリーレベルのVPSプランでも快適に動作し、FLAC、MP3、MP4、OGG、Opus、APE、WAV、AIFF形式の数万曲のトラックを含むライブラリを快適にインデックス化できます。
Polarisをセルフホストすることで、毎月の料金なし、カタログの変動なし、第三者へのリスニングデータの販売なしで、すべてのアルバム、リッピング、Bandcampのダウンロードを管理下に置くことができます。ウェブUIを最初に開いた人が短いセットアップウィザードを完了すると、ライブラリパスが管理者アカウントとペアリングされるため、初期の認証情報がログやデプロイテンプレートに表示されることはありません。
Polarisの主な機能
Rust パフォーマンス
ネイティブRust実装はメモリとCPUの使用量を低く抑えるため、最小のVPSプランでも大規模なライブラリをスムーズにストリーミングできます。
ロスレスフォーマットサポート
FLAC、MP3、MP4、OGG、Opus、APE、WAV、AIFFを、マスターの強制的な再エンコードなしで、オリジナル品質でストリーミングします。
「初回セットアップウィザード」
ガイド付きウェルカムフローは、初回ロード時に音楽フォルダを管理者アカウントとペアリングし、イメージにはハードコードされたデフォルトの認証情報は含まれていません。
「複数ユーザープレイリスト」
各世帯のメンバーは、共有サーバー上でライブラリが混同することなく、独自のアカウント、プレイリスト、再生履歴を持つことができます。
Subsonic互換API
Subsonic互換APIを提供しているため、多数のコミュニティ製iOS、Android、デスクトップクライアントが専用アプリなしで接続できます。
「ブラウザベースの管理画面」
ユーザー、マウントポイント、DDNS、アルバムアートのルールといった全体の設定は、コンテナにシェルで接続することなく、Web UIから編集可能です。
HostingerでPolarisを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。