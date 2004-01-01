Polarisは、Rustで書かれたオープンソースの音楽ストリーミングサーバーです。最小限のハードウェアで、個人の音楽ライブラリをあらゆるブラウザやモバイルデバイスから利用できるように構築されています。Rustコアは、メモリ使用量とCPU負荷を十分に低く保ち、エントリーレベルのVPSプランでも快適に動作し、FLAC、MP3、MP4、OGG、Opus、APE、WAV、AIFF形式の数万曲のトラックを含むライブラリを快適にインデックス化できます。

Polarisをセルフホストすることで、毎月の料金なし、カタログの変動なし、第三者へのリスニングデータの販売なしで、すべてのアルバム、リッピング、Bandcampのダウンロードを管理下に置くことができます。ウェブUIを最初に開いた人が短いセットアップウィザードを完了すると、ライブラリパスが管理者アカウントとペアリングされるため、初期の認証情報がログやデプロイテンプレートに表示されることはありません。