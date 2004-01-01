Open WebUIは、Ollama、OpenAI、およびあらゆるOpenAI互換APIと連携する、大規模言語モデル向けの包括的なセルフホスト型ウェブインターフェースです。GitHubで140,000以上のスターを獲得し、クラウドAIチャットサービスの主要なオープンソース代替として、セルフホスティングのプライバシーと制御を備えた最新のChatGPTのような体験を提供しています。

組み込みのRetrieval Augmented Generationにより、独自のドキュメントからナレッジベースを作成できるため、AIはデータからのコンテキストで質問に答えることができます。音声通話、画像生成、ウェブ検索統合、Python関数呼び出しといった機能セットは、個々の研究者、開発チーム、プライバシーを重視する企業など、幅広いニーズに対応しています。