Open WebUIの1クリックデプロイ
RAG、マルチモデル対応、サーバーからデータが流出しない完全プライベートなセルフホスト型AIチャットインターフェース
Open WebUI向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Open WebUIの活用例
Open WebUIは、Ollama、OpenAI、およびあらゆるOpenAI互換APIと連携する、大規模言語モデル向けの包括的なセルフホスト型ウェブインターフェースです。GitHubで140,000以上のスターを獲得し、クラウドAIチャットサービスの主要なオープンソース代替として、セルフホスティングのプライバシーと制御を備えた最新のChatGPTのような体験を提供しています。
組み込みのRetrieval Augmented Generationにより、独自のドキュメントからナレッジベースを作成できるため、AIはデータからのコンテキストで質問に答えることができます。音声通話、画像生成、ウェブ検索統合、Python関数呼び出しといった機能セットは、個々の研究者、開発チーム、プライバシーを重視する企業など、幅広いニーズに対応しています。
Open WebUIの主な機能
複数LLMのサポート
Ollama、OpenAI、またはOpenAI互換のAPIに接続し、同じ会話内でモデルを切り替える。
ドキュメント RAG
ドキュメントをアップロードして知識ベースを作成し、AIがファイルから直接取得したコンテキストに基づいて質問に回答できるようにします。
Web検索統合
インターフェースを離れることなく、15以上の検索プロバイダーからリアルタイム情報をAI会話に直接取り込むことができます。
音声＆画像生成
組み込みの音声認識、音声合成、およびDALL-E、ComfyUI、AUTOMATIC1111による画像生成。
企業認証
LDAP、SCIM 2.0、OAuth のサポートに加え、チームおよび組織の展開向けロールベースのアクセス制御
HostingerでOpen WebUIを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。