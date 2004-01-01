1クリックでのDockgeインストール
コマンドライン操作なしでDocker Composeスタックを管理できる、リアクティブなセルフホスト型UI。
Dockge向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Dockgeの活用例
Dockgeは、Uptime Kumaの作成者によって構築された、焦点を絞ったセルフホスト型のDocker Composeスタックマネージャーです。すべてのDockerプリミティブを管理しようとするのではなく、高速で応答性の高いウェブインターフェースを通じてComposeスタックを作成、編集、開始、停止、削除するという一つのことをうまくこなします。組み込みのYAMLエディターは、シンタックスハイライトとリアルタイム検証機能を備えており、既存のdocker runコマンドを数秒でCompose形式に変換できます。
スタックをディスク上のプレーンファイルとして保存することで、Dockgeはあらゆるバックアップまたはバージョン管理ワークフローに自然に適合します。セルフホスティングにより、インフラストラクチャの構成はプライベートに保たれ、ターミナルから離れていても常に利用可能な永続的な管理インターフェースが提供されます。
Dockgeの主な機能
対話型YAMLエディター
構文ハイライトとライブ検証により、ブラウザで直接Composeファイルを記述および更新することが容易になります。
リアルタイムログストリーミング
コンテナログはUIでリアルタイムにストリーミングされるため、ターミナルを開くことなく起動、エラー、出力の監視が可能です。
docker run converter
任意のdocker runコマンドを貼り付けると、Dockgeがそれを自動的にすぐに使えるdocker-compose.yamlに変換します。
ファイルベーススタックストレージ
すべてのComposeファイルはディスクにプレーンファイルとして保存され、バックアップとバージョン管理が簡単になります。
軽量フットプリント
最小限のリソース消費により、実際に管理しているアプリケーションのためにCPUとメモリが利用可能な状態になります。
HostingerでDockgeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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