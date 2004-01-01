Dockgeは、Uptime Kumaの作成者によって構築された、焦点を絞ったセルフホスト型のDocker Composeスタックマネージャーです。すべてのDockerプリミティブを管理しようとするのではなく、高速で応答性の高いウェブインターフェースを通じてComposeスタックを作成、編集、開始、停止、削除するという一つのことをうまくこなします。組み込みのYAMLエディターは、シンタックスハイライトとリアルタイム検証機能を備えており、既存のdocker runコマンドを数秒でCompose形式に変換できます。

スタックをディスク上のプレーンファイルとして保存することで、Dockgeはあらゆるバックアップまたはバージョン管理ワークフローに自然に適合します。セルフホスティングにより、インフラストラクチャの構成はプライベートに保たれ、ターミナルから離れていても常に利用可能な永続的な管理インターフェースが提供されます。