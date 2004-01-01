Cerbosは、認証ロジックをアプリケーションコードから分離する、セルフホスト型のポリシー決定ポイントです。サービス全体に権限チェックを分散させる代わりに、リソースおよびプリンシパルポリシーをバージョン管理されたYAMLファイルとして定義し、CerbosはRESTおよびgRPC APIを介してミリ秒以下の応答時間で認証の問いに答えます。

独自のVPSでCerbosをセルフホストすることで、すべての認証決定と監査ログがインフラストラクチャ内に完全に保持されます。これにより、どのユーザーがどのリソースにアクセスしているかを第三者サービスが知ることはありません。ポリシーはコードと共に存在し、生成されたSDKクライアントを介してあらゆる言語と統合でき、サービスを再起動することなく実行時にリロードできます。