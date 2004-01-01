Cerbosの1クリックインストール
オープンソースで言語非依存の認可サービスで、コードとしてコンテキストを認識するアクセス制御ポリシーを記述するためのものです。
Cerbos向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Cerbosの活用例
Cerbosは、認証ロジックをアプリケーションコードから分離する、セルフホスト型のポリシー決定ポイントです。サービス全体に権限チェックを分散させる代わりに、リソースおよびプリンシパルポリシーをバージョン管理されたYAMLファイルとして定義し、CerbosはRESTおよびgRPC APIを介してミリ秒以下の応答時間で認証の問いに答えます。
独自のVPSでCerbosをセルフホストすることで、すべての認証決定と監査ログがインフラストラクチャ内に完全に保持されます。これにより、どのユーザーがどのリソースにアクセスしているかを第三者サービスが知ることはありません。ポリシーはコードと共に存在し、生成されたSDKクライアントを介してあらゆる言語と統合でき、サービスを再起動することなく実行時にリロードできます。
Cerbosの主な機能
コードとしてのポリシー
アプリ内に隠されたデータベーステーブルの代わりに、完全なGit履歴、コードレビュー、CI/CD検証を備えたバージョン管理されたYAMLファイルでアクセスルールを定義します。
言語に依存しない
Go、Java、Node.js、Python、.NET、PHP、Ruby、Rust向けの公式SDKクライアントを使用すれば、あらゆる言語からRESTまたはgRPC経由でCerbosを呼び出すことができます。
文脈に応じた判断
静的なロール割り当てを超えたきめ細かなルールを表現するために、ユーザー、リソース、および環境の属性（JWTクレームを含む）に対して権限を評価します。
ミリ秒未満のレイテンシー
ポリシーはインメモリの意思決定エンジンにコンパイルされるため、チェックは1ミリ秒をはるかに下回る時間で結果を返し、データベースホップなしで水平にスケーリングします。
内蔵監査ログ
すべての認可決定は、コンプライアンス報告および事後的なポリシーデバッグのために、完全なリクエストとレスポンスのコンテキストを含めて記録できます。
HostingerでCerbosを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。