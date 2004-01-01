Ombiの1クリックデプロイ
Plex、Emby、Jellyfin向けのセルフホスト型リクエストシステム — ユーザーは映画や番組をリクエストし、管理者が承認して自動で処理します。
Ombi向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Ombiの活用例
Ombiは、Plex、Emby、Jellyfinを実行している家庭向けの標準的なセルフホスト型リクエストシステムです。ユーザーは既存のメディアサーバーアカウントでサインインし、洗練されたモバイルフレンドリーなWeb UIを通じて、映画、テレビ番組、音楽アルバム、4Kコンテンツをリクエストできます。各リクエストは設定可能な承認キューに入り、承認されたアイテムはSonarr、Radarr、Lidarr、またはCouchPotatoに自動転送され、処理されます。
VPSでOmbiをセルフホストすることで、ユーザーはメディアライブラリへのクリーンな「ask first」導線を利用でき、Arrの管理パネルを家庭内に公開することなく、受信したリクエストを承認、拒否、または一括処理できる単一の場所を提供します。
Ombiの主な機能
Plex / Emby / Jellyfinログイン
ユーザーは既存のメディアサーバーの認証情報でサインインするため、管理する別のアカウントは不要で、権限は同期されたままになります。
映画、テレビ、音楽、4Kリクエスト
カテゴリごとの割り当て、ユーザーごとの制限、および承認ルールにより、手動での監視なしに各閲覧者がリクエストできる内容をカスタマイズできます。
Arr経由での自動フルフィルメント
承認されたリクエストは、Sonarr、Radarr、LidarrのREST APIを通じて直接送られるため、コンテンツは自動的にダウンロード、処理され、ライブラリに保存されます。
「リクエスト通知」
Discord、Pushover、Pushbullet、Telegram、Slack、メール、およびモバイルアプリのプッシュ通知により、リクエストの進行に合わせて管理者とユーザーの連携を維持します。
モバイルフレンドリーな「UI」とアプリ
洗練されたレスポンシブウェブUIに加え、iOSおよびAndroidコンパニオンアプリにより、家族があらゆるデバイスからコンテンツをリクエストし、追跡できます。
HostingerでOmbiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。