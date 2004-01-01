Ombiは、Plex、Emby、Jellyfinを実行している家庭向けの標準的なセルフホスト型リクエストシステムです。ユーザーは既存のメディアサーバーアカウントでサインインし、洗練されたモバイルフレンドリーなWeb UIを通じて、映画、テレビ番組、音楽アルバム、4Kコンテンツをリクエストできます。各リクエストは設定可能な承認キューに入り、承認されたアイテムはSonarr、Radarr、Lidarr、またはCouchPotatoに自動転送され、処理されます。

VPSでOmbiをセルフホストすることで、ユーザーはメディアライブラリへのクリーンな「ask first」導線を利用でき、Arrの管理パネルを家庭内に公開することなく、受信したリクエストを承認、拒否、または一括処理できる単一の場所を提供します。