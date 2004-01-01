1クリックインストールによるKapowarrのデプロイ
デジタルコミックコレクションを自動的にダウンロード、整理、管理するセルフホスト型コミックライブラリマネージャーです。
Kapowarr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Kapowarrの活用例
Kapowarrは、arrエコシステム向けに構築されたセルフホスト型コミックライブラリマネージャーで、デジタルコミックの号、巻、グラフィックノベルのダウンロード、名前変更、整理を自動化するように設計されています。テレビ番組用のSonarrや映画用のRadarrと同様に、Kapowarrはフォローしたいタイトルを追加でき、サポートされているさまざまなソースから新しい号が利用可能になったときに、自動的に検索してダウンロードします。
このアプリケーションは、既存のコミックライブラリをインポートし、ファイル形式を変換し、カスタマイズ可能な命名規則に従ってファイルを整理できます。VPSでKapowarrを実行すると、どこからでもライブラリにアクセスできるようになり、さもなければ継続的な手作業が必要となるメンテナンス作業を自動化できます。
Kapowarrの主な機能
自動課題ダウンロード
フォローしたいボリュームを追加すると、Kapowarrはリリースされた新しい号を自動的に検索してダウンロードします。
ライブラリのインポートと整理
既存のコミックライブラリをインポートし、Kapowarrにお好みの命名規則に従ってファイルをリネーム、移動、整理させることができます。
マルチソースダウンロード
DDLリンク、Pixeldrain、Mega、その他多くのソースから、品質や形式の好みを設定してダウンロードできます。
形式変換
インポート処理中に、ダウンロードしたアーカイブファイルを自動的に抽出して、お好みのコミック形式に変換します。
手動と自動検索
ワンクリック監視検索を使用して全巻を自動的に取得したり、手動検索で特定のリリースを閲覧して選択したりできます。
HostingerでKapowarrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。