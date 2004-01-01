Kapowarrは、arrエコシステム向けに構築されたセルフホスト型コミックライブラリマネージャーで、デジタルコミックの号、巻、グラフィックノベルのダウンロード、名前変更、整理を自動化するように設計されています。テレビ番組用のSonarrや映画用のRadarrと同様に、Kapowarrはフォローしたいタイトルを追加でき、サポートされているさまざまなソースから新しい号が利用可能になったときに、自動的に検索してダウンロードします。

このアプリケーションは、既存のコミックライブラリをインポートし、ファイル形式を変換し、カスタマイズ可能な命名規則に従ってファイルを整理できます。VPSでKapowarrを実行すると、どこからでもライブラリにアクセスできるようになり、さもなければ継続的な手作業が必要となるメンテナンス作業を自動化できます。