1クリックインストールでのOpenHandsのデプロイ
コードを読み書き実行し、開発タスクをエンドツーエンドで完了させるオープンソースの自律型AIソフトウェアエンジニアです。
OpenHands向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OpenHandsの活用例
OpenHandsは、ソフトウェアエンジニアリングタスクを自律的に完了するAIエージェントを実行するためのオープンソースプラットフォームです。サンドボックス化された実行環境に支えられ、ファイルの読み書き、ターミナルコマンドの実行、テストスイートの実行、パッケージのインストール、ウェブブラウジングを、各ステップ間の人間の介入なしにすべて行います。すべてのセッションは隔離されたコンテナ内で実行されるため、エージェントはVPSホストに影響を与えることなく、任意の操作を安全に実行できます。
このプラットフォームは、LiteLLMを介して主要なすべてのLLMプロバイダーをサポートしており、OpenAI、Anthropic、Google、Ollama、またはOpenAI互換のエンドポイントを推論バックエンドとして構成できます。セルフホスティングにより、コードベースとタスク履歴はユーザーが管理するインフラストラクチャ上に保持され、LLMプロバイダーが課す料金以外にタスクごとの料金は発生しません。
OpenHandsの主な機能
自律コード実行
ファイルを読み込み、コードを書き込み、コマンドを実行し、出力を繰り返しテストします — これらすべてを、セッションごとに分離されたコンテナサンドボックス内で実行します。
マルチプロバイダー LLM サポート
OpenAI、Anthropic、Google、またはOpenAI互換のエンドポイント用の独自のAPIキーを、内蔵のLiteLLM連携を通じてご利用いただけます。
「ウェブブラウジングと検索」
複数ステップにわたる調査および実装タスクの一環として、ドキュメントの閲覧、ウェブ検索、ライブデータの取得を行います。
GitHub連携
エージェントがリポジトリを読み取り、ブランチを作成し、変更をコミットし、プルリクエストを自律的に開けるように、GitHubで認証してください。
「ワークスペースファイルアクセス」
エージェントが各コーディングセッション中に実際のソースファイルを読み取り、変更できるように、プロジェクトディレクトリをマウントします。
「セッション永続性」
会話履歴とエージェントの記憶はセッションをまたいで保持されます。そのため、長時間にわたる作業も中断した時点から正確に再開できます。
HostingerでOpenHandsを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。