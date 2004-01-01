OpenHandsは、ソフトウェアエンジニアリングタスクを自律的に完了するAIエージェントを実行するためのオープンソースプラットフォームです。サンドボックス化された実行環境に支えられ、ファイルの読み書き、ターミナルコマンドの実行、テストスイートの実行、パッケージのインストール、ウェブブラウジングを、各ステップ間の人間の介入なしにすべて行います。すべてのセッションは隔離されたコンテナ内で実行されるため、エージェントはVPSホストに影響を与えることなく、任意の操作を安全に実行できます。

このプラットフォームは、LiteLLMを介して主要なすべてのLLMプロバイダーをサポートしており、OpenAI、Anthropic、Google、Ollama、またはOpenAI互換のエンドポイントを推論バックエンドとして構成できます。セルフホスティングにより、コードベースとタスク履歴はユーザーが管理するインフラストラクチャ上に保持され、LLMプロバイダーが課す料金以外にタスクごとの料金は発生しません。