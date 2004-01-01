Errbitのワンクリックデプロイ
Ruby、Rails、Python、JavaScript、PHPアプリケーション向けのセルフホスト型Airbrake互換エラーキャッチャーです。
Errbit向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Errbitの活用例
Errbit は、Airbrake API のドロップイン代替として構築されたオープンソースのエラートラッカーです。Ruby および Rails 用の公式 gem、ブラウザおよび Node 用の airbrake-js、Python、PHP など用のコミュニティライブラリを含む、任意の Airbrake 互換の通知機能は、SaaS エンドポイントの代わりに Errbit インスタンスを指すことができ、例外、バックトレース、およびリクエストコンテキストを統合ダッシュボードに即座にストリーミングし始めることができます。
VPS で Errbit をセルフホストすることで、機密性の高い本番データをサードパーティサービスに渡すのではなく、完全なスタックトレース、ユーザー詳細、およびパラメータダンプを管理下に置くことができます。Errbit は、重複する通知を単一のエラーレコードにグループ化し、アプリごとの通知ルールをサポートし、GitHub、GitLab、およびその他の課題追跡システムと統合することで、バグが本番環境から既存のワークフローに直接流れるようにします。
Errbitの主な機能
Airbrake API互換
既存のAirbrakeノーティファイアをコード変更なしでErrbitに接続できます。Ruby、Rails、JavaScript、Python、PHP、およびコミュニティライブラリはすべて、追加設定なしですぐに利用可能です。
スマートなエラーグループ化
設定可能なフィンガープリンティングは、デプロイ、環境、インスタンスを横断して同一の例外の重複を排除するため、繰り返されるノイズではなく根本原因に対処できるようになります。
マルチアプリ隔離
アプリケーションごとの環境、ウォッチャー、通知しきい値、およびアクセス制御を備えた単一のErrbitインスタンスで、複数のサービスからのエラーを追跡します。
課題トラッカー連携
Errbitのエラーから直接、GitHub、GitLab、Bitbucket、Jira、Pivotal、Redmine、Tracのイシューを作成し、既存のワークフローで本番環境のバグを可視化できます。
OAuth と LDAP ログイン
GitHub、Google、またはLDAPを介してユーザーを認証し、個別のIDストアを管理することなく、GitHub組織からアカウントをプロビジョニングします。
メールとウェブフックのアラート
設定可能な発生しきい値に基づいてウォッチャーにメールで通知し、チャットを優先するチーム向けにSlack、HipChat、Campfire、またはカスタムWebhookに通知をプッシュします。
HostingerでErrbitを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。