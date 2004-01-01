Errbit は、Airbrake API のドロップイン代替として構築されたオープンソースのエラートラッカーです。Ruby および Rails 用の公式 gem、ブラウザおよび Node 用の airbrake-js、Python、PHP など用のコミュニティライブラリを含む、任意の Airbrake 互換の通知機能は、SaaS エンドポイントの代わりに Errbit インスタンスを指すことができ、例外、バックトレース、およびリクエストコンテキストを統合ダッシュボードに即座にストリーミングし始めることができます。

VPS で Errbit をセルフホストすることで、機密性の高い本番データをサードパーティサービスに渡すのではなく、完全なスタックトレース、ユーザー詳細、およびパラメータダンプを管理下に置くことができます。Errbit は、重複する通知を単一のエラーレコードにグループ化し、アプリごとの通知ルールをサポートし、GitHub、GitLab、およびその他の課題追跡システムと統合することで、バグが本番環境から既存のワークフローに直接流れるようにします。