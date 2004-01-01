1クリックインストールでTracktorのデプロイ
車両と資産を一元的に監視するためのオープンソースの車両追跡およびフリート管理プラットフォームです。
Tracktor向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Tracktorの活用例
Tracktorは、車両追跡およびフリート管理のためのオープンソースのウェブアプリケーションであり、個人や中小企業が車両や資産を完全に可視化できるように設計されています。サブスクリプション料金やサードパーティとのデータ共有なしで、走行記録、車両管理、フリート活動の監視を行うための、クリーンでセルフホスト型のダッシュボードを提供します。
軽量なNode.jsスタックとSQLiteストレージ上に構築されているTracktorは、デプロイが簡単で、最小限のリソースしか必要としません。フリートデータは自身のサーバーに保存されるため、アクセス、プライバシー、保持に関して完全に制御できます。初回訪問者には管理者アカウントの登録が促され、初期設定がスムーズに行えます。
Tracktorの主な機能
車両管理
すべての車両を1か所で追加・整理し、各車両のプロフィール、詳細、アクティビティ履歴を追跡できます。
旅行記録
開始地点、終了地点、走行距離、タイムスタンプを記録することで、車両の使用状況と経路の正確な履歴を構築します。
セルフホスト型プライバシー
すべてのフリートデータは、お客様自身のサーバーに保存されます。サードパーティの追跡サービス、サブスクリプション料金、ベンダーロックインは一切ありません。
軽量 SQLite ストレージ
SQLiteを永続ストレージとして使用することで、デプロイをシンプルかつリソース効率的に保ち、個別のデータベースサーバーを必要としません。
ユーザー認証
組み込み認証によりフリートデータへのアクセスが保護され、初回登録によって初期設定が簡単になります。
HostingerでTracktorを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。