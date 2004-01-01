Tracktorは、車両追跡およびフリート管理のためのオープンソースのウェブアプリケーションであり、個人や中小企業が車両や資産を完全に可視化できるように設計されています。サブスクリプション料金やサードパーティとのデータ共有なしで、走行記録、車両管理、フリート活動の監視を行うための、クリーンでセルフホスト型のダッシュボードを提供します。

軽量なNode.jsスタックとSQLiteストレージ上に構築されているTracktorは、デプロイが簡単で、最小限のリソースしか必要としません。フリートデータは自身のサーバーに保存されるため、アクセス、プライバシー、保持に関して完全に制御できます。初回訪問者には管理者アカウントの登録が促され、初期設定がスムーズに行えます。