Friendicaは、フェディバースで最も古く、相互運用性の高いセルフホスト型ソーシャルネットワークの1つです。ActivityPub、Diaspora、および独自のDFRNプロトコルを介して同時にフェデレートします。つまり、Friendicaインスタンスは、単一のアカウントからMastodon、Misskey、Pixelfed、Diasporaポッド、その他多数のネットワークと接続できます。1つのプロトコルに焦点を当てる新しいプラットフォームとは異なり、Friendicaは分散型ソーシャルウェブ全体で最大限のフェデレーションリーチを実現するために特別に構築されました。

独自のVPSでFriendicaを実行すると、ソーシャルアイデンティティとデータの完全な所有権が得られます。ルールを選択し、どのネットワークとフェデレートするかを決定し、すべての投稿、連絡先、メディアを直接管理下に置くことができます。広告はなく、明日消滅したり規約を変更したりするプラットフォームもありません。