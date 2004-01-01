Friendicaの1クリックインストール
Mastodon、Diaspora、ActivityPubなどと連携する、成熟したセルフホスト型Fediverseソーシャルネットワークです。
Friendica向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Friendicaの活用例
Friendicaは、フェディバースで最も古く、相互運用性の高いセルフホスト型ソーシャルネットワークの1つです。ActivityPub、Diaspora、および独自のDFRNプロトコルを介して同時にフェデレートします。つまり、Friendicaインスタンスは、単一のアカウントからMastodon、Misskey、Pixelfed、Diasporaポッド、その他多数のネットワークと接続できます。1つのプロトコルに焦点を当てる新しいプラットフォームとは異なり、Friendicaは分散型ソーシャルウェブ全体で最大限のフェデレーションリーチを実現するために特別に構築されました。
独自のVPSでFriendicaを実行すると、ソーシャルアイデンティティとデータの完全な所有権が得られます。ルールを選択し、どのネットワークとフェデレートするかを決定し、すべての投稿、連絡先、メディアを直接管理下に置くことができます。広告はなく、明日消滅したり規約を変更したりするプラットフォームもありません。
Friendicaの主な機能
普遍連合
ActivityPub、Diaspora、DFRNの各ネットワークに同時に接続します—1つのアカウントからMastodon、Misskey、Pixelfed、Diasporaのユーザーをフォローし、交流できます。
リッチな投稿フォーマット
BBCodeとMarkdownのフル書式設定、インライン画像、ファイル添付、投票機能を備えた長文投稿に対応しており、マイクロブログプラットフォームの500文字制限をはるかに超えています。
プライバシー重視の連絡先
投稿ごとにきめ細かいオーディエンスコントロールが可能で、全員、特定の連絡先グループ、または個人と共有することで、Facebookスタイルのグループ機能でMastodonレベルのプライバシーが得られます。
フォーラムとグループチャンネル
どのfediverseユーザーでもタグ付けして参加できるトピックごとのフォーラムアカウントを作成し、ネットワークの垣根を越えてスレッド形式のコミュニティディスカッションを可能にします。
イベントとカレンダー
RSVP機能と、連携された連絡先間で同期する個人カレンダーが組み込まれたイベント作成機能により、外部ツールなしでコミュニティの調整に役立ちます。
プラグインエコシステム
LDAP認証、S3ストレージ、プッシュ通知、追加のOAuthプロバイダー、および他のプラットフォームへのクロスポスト用の公式アドオンでFriendicaを拡張します。
HostingerでFriendicaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。