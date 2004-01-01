Friendicaが最大70％オフ

Friendicaの1クリックインストール

Mastodon、Diaspora、ActivityPubなどと連携する、成熟したセルフホスト型Fediverseソーシャルネットワークです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Friendicaの1クリックインストール

Friendica向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Friendicaの活用例

Friendicaは、フェディバースで最も古く、相互運用性の高いセルフホスト型ソーシャルネットワークの1つです。ActivityPub、Diaspora、および独自のDFRNプロトコルを介して同時にフェデレートします。つまり、Friendicaインスタンスは、単一のアカウントからMastodon、Misskey、Pixelfed、Diasporaポッド、その他多数のネットワークと接続できます。1つのプロトコルに焦点を当てる新しいプラットフォームとは異なり、Friendicaは分散型ソーシャルウェブ全体で最大限のフェデレーションリーチを実現するために特別に構築されました。

独自のVPSでFriendicaを実行すると、ソーシャルアイデンティティとデータの完全な所有権が得られます。ルールを選択し、どのネットワークとフェデレートするかを決定し、すべての投稿、連絡先、メディアを直接管理下に置くことができます。広告はなく、明日消滅したり規約を変更したりするプラットフォームもありません。

早速申し込む
{name}の活用例

Friendicaの主な機能

普遍連合

ActivityPub、Diaspora、DFRNの各ネットワークに同時に接続します—1つのアカウントからMastodon、Misskey、Pixelfed、Diasporaのユーザーをフォローし、交流できます。

リッチな投稿フォーマット

BBCodeとMarkdownのフル書式設定、インライン画像、ファイル添付、投票機能を備えた長文投稿に対応しており、マイクロブログプラットフォームの500文字制限をはるかに超えています。

プライバシー重視の連絡先

投稿ごとにきめ細かいオーディエンスコントロールが可能で、全員、特定の連絡先グループ、または個人と共有することで、Facebookスタイルのグループ機能でMastodonレベルのプライバシーが得られます。

フォーラムとグループチャンネル

どのfediverseユーザーでもタグ付けして参加できるトピックごとのフォーラムアカウントを作成し、ネットワークの垣根を越えてスレッド形式のコミュニティディスカッションを可能にします。

イベントとカレンダー

RSVP機能と、連携された連絡先間で同期する個人カレンダーが組み込まれたイベント作成機能により、外部ツールなしでコミュニティの調整に役立ちます。

プラグインエコシステム

LDAP認証、S3ストレージ、プッシュ通知、追加のOAuthプロバイダー、および他のプラットフォームへのクロスポスト用の公式アドオンでFriendicaを拡張します。

HostingerでFriendicaを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Buzz

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人間とAIエージェントが同じ部屋を共有するセルフホスト型ワークスペース

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Apache Answer

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チームの知識共有とコミュニティ構築向けのQ＆Aプラットフォーム（オープンソース）

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Artalk

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Goバックエンドと埋め込み可能な<span style="white-space: nowrap;">JSウィジェット</span>を備えた軽量な<span style="white-space: nowrap;">セルフホスト型コメントシステム</span>

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