ワンクリックインストールでのPrivateBinデプロイ
サーバーがコンテンツを閲覧することのないゼロ知識暗号化ペーストビン。暗号化と復号化はすべてブラウザ内で完結します。
PrivateBin向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
PrivateBinの活用例
PrivateBinは、コンテンツがサーバーに到達する前にブラウザで直接256ビットAES-GCMで暗号化される、ミニマリストなオープンソースのペーストビンです。復号鍵はURLフラグメントにのみ存在し、ブラウザはこれをサーバーに送信しません。つまり、サーバーオペレーターでさえ、あなたが共有する内容を読み取ることはできません。8,000以上のGitHubスターを獲得しており、利用可能なゼロ知識共有ツールの中で最も信頼されているものの1つです。
VPSでPrivateBinをセルフホストすることで、共有インフラストラクチャを完全にプライベートに保ちます。これにより、第三者サービスがあなたのペーストを見ることはなく、軽量なAlpineコンテナは最小限のリソースで済み、保持ポリシー、ファイルサイズ制限、アクセスを完全に制御できます。
PrivateBinの主な機能
ゼロ知識暗号化
256ビットAES-GCM暗号化はブラウザ内で完全に実行されるため、サーバーは暗号文のみを保存し、お客様の平文コンテンツにアクセスすることはできません。
読了後焼却
一度限りのペーストは、最初の閲覧後に自動的に削除されます。そのため、パスワード、トークン、または永続すべきではない秘密の共有に最適です。
「パスワード保護」
特に機密性の高いペーストには、URLベースのキーに加えてオプションのパスワードを追加し、二重のアクセス制御層を設けることができます。
「シンタックスハイライト」
200以上のプログラミング言語テーマにより、読みやすい書式設定と色分けされた構文でコードスニペットを簡単に共有・レビューできます。
アカウント不要
リンクを知っている人なら誰でも、すぐにペーストを読むことができます。登録は不要で、追跡も行われず、サーバーがユーザーデータを収集または保存することもありません。
HostingerでPrivateBinを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。