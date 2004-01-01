PrivateBinは、コンテンツがサーバーに到達する前にブラウザで直接256ビットAES-GCMで暗号化される、ミニマリストなオープンソースのペーストビンです。復号鍵はURLフラグメントにのみ存在し、ブラウザはこれをサーバーに送信しません。つまり、サーバーオペレーターでさえ、あなたが共有する内容を読み取ることはできません。8,000以上のGitHubスターを獲得しており、利用可能なゼロ知識共有ツールの中で最も信頼されているものの1つです。

VPSでPrivateBinをセルフホストすることで、共有インフラストラクチャを完全にプライベートに保ちます。これにより、第三者サービスがあなたのペーストを見ることはなく、軽量なAlpineコンテナは最小限のリソースで済み、保持ポリシー、ファイルサイズ制限、アクセスを完全に制御できます。