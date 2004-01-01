ワンクリックでOnyxデプロイ
すべてのLLMをチームの知識に接続する、オープンソースのAIチャットおよびエンタープライズ検索プラットフォームです。
Onyx向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Onyxの活用例
Onyxは、チームのドキュメントやアプリケーション全体でエンタープライズ検索と機能豊富なチャットインターフェースを組み合わせたオープンソースのAIプラットフォームです。OpenAI、Anthropic、Azure、AWS Bedrock、Google Vertex、OllamaまたはvLLMを介して公開されるあらゆるセルフホスト型モデルなど、主要なLLMプロバイダーすべてに対応しているため、スタックを書き換えることなく、各タスクに最適なモデルを自由に選択できます。
VPSでOnyxをセルフホストすることで、チャットのトランスクリプト、インデックス化されたドキュメント、コネクタの認証情報を、お客様が管理するインフラストラクチャに保持できます。40以上のコネクタが、Google Drive、Slack、Confluence、GitHub、Notion、Jiraなどからデータを統合検索インデックスにプルするため、機密性の高いコンテキストをサードパーティのSaaSに漏らすことなく、回答はオリジナルを参照します。
Onyxの主な機能
すべてのLLMに対応しています。
OpenAI、Anthropic、Azure、AWS Bedrock、Vertex、またはローカルのOllamaおよびvLLMデプロイメントを含むOpenAI互換のエンドポイント向けに、ご自身のAPIキーをご利用ください。
40以上のコネクタ
Google Drive、Slack、Confluence、Notion、GitHub、Jira、Salesforce、Zendeskなど、多数のサービスをインデックス化することで、チャットの回答が実際のチームの知識を引用できるようになります。
AIエージェントとアシスタント
各チームがそれぞれのワークフローに合わせたAIを利用できるよう、カスタマイズされたプロンプト、コネクタスコープ、およびツールを使用してカスタムアシスタントを構築します。
引用と根拠
すべての回答は元のドキュメントにリンクされているため、ユーザーはハルシネーションを推測する代わりに、主張を検証し、応答を信頼できます。
「ロールベースの権限」
ドキュメントレベルのアクセス制御はソースシステムの権限を継承するため、ユーザーはすでに閲覧を許可されているもののみを参照できます。
セルフホスト型プライバシー
チャット、ベクトル、ソースドキュメントはVPS上に保持されます。Onyxサーバーには何も送信されず、モデルとコネクタのトラフィックを完全に制御できます。
HostingerでOnyxを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。