Onyxは、チームのドキュメントやアプリケーション全体でエンタープライズ検索と機能豊富なチャットインターフェースを組み合わせたオープンソースのAIプラットフォームです。OpenAI、Anthropic、Azure、AWS Bedrock、Google Vertex、OllamaまたはvLLMを介して公開されるあらゆるセルフホスト型モデルなど、主要なLLMプロバイダーすべてに対応しているため、スタックを書き換えることなく、各タスクに最適なモデルを自由に選択できます。

VPSでOnyxをセルフホストすることで、チャットのトランスクリプト、インデックス化されたドキュメント、コネクタの認証情報を、お客様が管理するインフラストラクチャに保持できます。40以上のコネクタが、Google Drive、Slack、Confluence、GitHub、Notion、Jiraなどからデータを統合検索インデックスにプルするため、機密性の高いコンテキストをサードパーティのSaaSに漏らすことなく、回答はオリジナルを参照します。