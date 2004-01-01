ワンクリックインストールによるRemark42のデプロイ
ブログやウェブサイト向けの、プライバシーを重視したオープンソースのコメントエンジンであり、Disqusに代わる軽量なセルフホスト型代替サービスです。
Remark42向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Remark42の活用例
Remark42は、ブログやウェブサイト向けの軽量なオープンソースコメントエンジンです。Disqus、Facebookコメント、その他の商用コメントプラットフォームに代わる、プライバシーを尊重した設計です。Go言語で書かれており、メモリ使用量が少なく、高い並行処理能力を備えています。静的HTML、Hugo、Jekyll、WordPress、Next.js、その他あらゆるフレームワークのウェブサイトに、単一のJavaScriptスニペットを介して組み込むことができ、訪問者を追跡したり広告を表示したりすることなく、スレッド形式のディスカッションを追加します。
VPSでRemark42をセルフホストすることで、すべての読者のコメント、投票、アカウントを自社のインフラストラクチャ内に保持でき、サードパーティのSaaSによって広告データのためにマイニングされることはありません。このコンパクトなスタックは、組み込みのBoltDBストレージを備えた単一のコンテナで動作するため、個別のデータベースやキャッシュは必要ありません。
Remark42の主な機能
「簡単埋め込み」
任意のウェブサイトにJavaScriptスニペットを1つ組み込むだけで、スレッド形式のコメントを追加できます。静的サイト、ブログ、カスタムHTMLを許可するあらゆるフレームワークに対応しています。
マルチプロバイダー OAuth
訪問者は、Google、GitHub、Facebook、Twitter、Microsoft、Yandex、Patreon、または匿名認証、あるいはメールリンク認証を使用してサインインします。
プライバシー重視
トラッキングピクセルなし、サードパーティCookieなし、行動プロファイリングなし — Remark42は、コメントと通知を表示するために必要な情報のみを保存します。
Markdownとスレッド
コードブロック、ネストされた返信、投票、設定可能な時間枠での編集/削除を含む、完全なMarkdownサポートです。
「モデレーションツール」
一括モデレーション、IPブロック、不適切表現のフィルタリング、コメント検索、および新規コメントに関するメール/Telegram通知のための組み込み管理ツール。
バックアップ・エクスポート
自動日次バックアップ付きのコンパクトなBoltDBストレージ、DisqusおよびWordPressコメント用インポーター、そして移行用のJSONエクスポート。
HostingerでRemark42を実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。