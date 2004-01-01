Remark42は、ブログやウェブサイト向けの軽量なオープンソースコメントエンジンです。Disqus、Facebookコメント、その他の商用コメントプラットフォームに代わる、プライバシーを尊重した設計です。Go言語で書かれており、メモリ使用量が少なく、高い並行処理能力を備えています。静的HTML、Hugo、Jekyll、WordPress、Next.js、その他あらゆるフレームワークのウェブサイトに、単一のJavaScriptスニペットを介して組み込むことができ、訪問者を追跡したり広告を表示したりすることなく、スレッド形式のディスカッションを追加します。

VPSでRemark42をセルフホストすることで、すべての読者のコメント、投票、アカウントを自社のインフラストラクチャ内に保持でき、サードパーティのSaaSによって広告データのためにマイニングされることはありません。このコンパクトなスタックは、組み込みのBoltDBストレージを備えた単一のコンテナで動作するため、個別のデータベースやキャッシュは必要ありません。