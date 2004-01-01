Songloftは、Goで書かれた軽量なパーソナル音楽サーバーで、ローカルライブラリをスキャンし、MP3、FLAC、WAV、APE、OGG、M4Aファイルからカバーアートとメタデータを抽出し、内蔵のウェブインターフェースまたはSubsonic互換クライアントを介してすべてをストリーミングします。QuickJSプラグインサンドボックスは、バイナリを再コンパイルすることなく、カスタムオーディオソース、メタデータプロバイダー、デバイス制御でサーバーを拡張します。

Songloftをセルフホストすることで、音楽コレクション、再生履歴、JWT認証セッションをすべてVPS上に保持します。テレメトリー、サードパーティの分析、利用可能なコンテンツを決定する商業カタログの変更はありません。CGOフリーのバイナリは、低電力ハードウェアでも快適に動作し、オンザフライのトランスコーディングとマルチデバイスセッションを処理します。