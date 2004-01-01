Songloftの1クリックインストール
Subsonic互換API、JSプラグインサンドボックス、および内蔵ウェブプレーヤーを備えたセルフホスト型パーソナルミュージックサーバー。
Songloft向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Songloftの活用例
Songloftは、Goで書かれた軽量なパーソナル音楽サーバーで、ローカルライブラリをスキャンし、MP3、FLAC、WAV、APE、OGG、M4Aファイルからカバーアートとメタデータを抽出し、内蔵のウェブインターフェースまたはSubsonic互換クライアントを介してすべてをストリーミングします。QuickJSプラグインサンドボックスは、バイナリを再コンパイルすることなく、カスタムオーディオソース、メタデータプロバイダー、デバイス制御でサーバーを拡張します。
Songloftをセルフホストすることで、音楽コレクション、再生履歴、JWT認証セッションをすべてVPS上に保持します。テレメトリー、サードパーティの分析、利用可能なコンテンツを決定する商業カタログの変更はありません。CGOフリーのバイナリは、低電力ハードウェアでも快適に動作し、オンザフライのトランスコーディングとマルチデバイスセッションを処理します。
Songloftの主な機能
「Subsonic API」サポート
任意のSubsonic互換モバイルまたはデスクトップクライアントを接続して、単一の公式アプリに縛られることなくライブラリをストリーミングできます。
「JSプラグインサンドボックス」
権限モデルとホットリロード機能を備えたQuickJSベースのプラグインにより、カスタムオーディオソース、メタデータプロバイダー、およびデバイス連携を追加できます。
ローカルライブラリスキャン
自動フォルダスキャンは、MP3、FLAC、WAV、APE、OGG、M4Aファイルからタグとカバーアートを抽出し、トラックを追加するたびにライブラリを最新の状態に保ちます。
Webプレーヤー機能
完全なウェブフロントエンドはフルイメージとともに提供されるため、個別のクライアントをデプロイすることなく、すぐにブラウザベースのプレイヤーを利用できます。
JWT認証
アクセストークンとリフレッシュトークンを分離したデュアルトークンJWT認証は、マルチデバイスセッションとデバイスごとの取り消しに対応しています。
Swagger を使用した REST API
組み込みの「Swagger UI」を備えた文書化されたREST APIにより、Songloftをカスタムクライアント、自動化、ダッシュボードと簡単に統合できます。
HostingerでSongloftを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。