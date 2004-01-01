Colanodeの1クリックインストールデプロイ
SlackやNotionのローカルファーストなオープンソース代替として、チャット、ページ、データベースを1つのワークスペースに統合しています。
Colanode向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Colanodeの活用例
Colanodeは、ローカルファーストアーキテクチャを中心に構築されたオールインワンのオープンソースコラボレーションワークスペースです。リアルタイムチームチャット、リッチテキストページとWiki、テーブル、カンバン、カレンダービューを備えたカスタマイズ可能なデータベース、ファイル管理を組み合わせることで、SlackやNotionと同じ機能を、完全に制御できる単一のツールで提供します。
すべての変更はまずローカルのSQLiteデータベースに保存され、バックグラウンドでサーバーに同期されるため、不安定な接続でもアプリは応答性を保ち、オフラインでも動作し続けます。ページやデータベースレコードへの同時編集は、Yjsを搭載したCRDTによってマージされ、チームメイトが同時に編集する際の競合を解消します。セルフホスティングにより、すべてのメッセージ、ドキュメント、ファイルは、ユーザーごとの料金なしで、お客様が所有するインフラストラクチャ上に保持されます。
Colanodeの主な機能
ローカルファースト同期
変更はまずローカルのSQLiteデータベースに書き込まれ、バックグラウンドで同期されます。これにより、アプリはオフラインでも高速に動作し、サーバーが再接続した際に自動的に復旧します。
「リアルタイムチームチャット」
永続的なチャネルとダイレクトメッセージにより、チームの会話はドキュメントやプロジェクトデータと並行して、同じワークスペース内で整理されます。
「リッチテキストページ」
ドキュメント、Wiki、メモ用のブロックベースエディターです。Notionに似ており、埋め込み、コードブロック、ネストされたページ階層により、構造化された知識を構築できます。
カスタムデータベース
カスタムフィールドで情報を構造化し、「テーブル」「カンバン」「カレンダー」の各表示を切り替えることで、個別のプロジェクトトラッカーやスプレッドシートツールが不要になります。
「競合なし編集」
Yjsを搭載したCRDTは、複数のユーザーが同じページやレコードを同時に編集することを可能にし、変更を上書きしたり、手動での競合解決を必要とすることなく利用できます。
HostingerでColanodeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。