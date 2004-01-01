Colanodeは、ローカルファーストアーキテクチャを中心に構築されたオールインワンのオープンソースコラボレーションワークスペースです。リアルタイムチームチャット、リッチテキストページとWiki、テーブル、カンバン、カレンダービューを備えたカスタマイズ可能なデータベース、ファイル管理を組み合わせることで、SlackやNotionと同じ機能を、完全に制御できる単一のツールで提供します。

すべての変更はまずローカルのSQLiteデータベースに保存され、バックグラウンドでサーバーに同期されるため、不安定な接続でもアプリは応答性を保ち、オフラインでも動作し続けます。ページやデータベースレコードへの同時編集は、Yjsを搭載したCRDTによってマージされ、チームメイトが同時に編集する際の競合を解消します。セルフホスティングにより、すべてのメッセージ、ドキュメント、ファイルは、ユーザーごとの料金なしで、お客様が所有するインフラストラクチャ上に保持されます。