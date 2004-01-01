Colanodeが最大70％オフ

Colanodeの1クリックインストールデプロイ

SlackやNotionのローカルファーストなオープンソース代替として、チャット、ページ、データベースを1つのワークスペースに統合しています。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019 /月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Colanodeの1クリックインストールデプロイ

Colanode向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Colanodeの活用例

Colanodeは、ローカルファーストアーキテクチャを中心に構築されたオールインワンのオープンソースコラボレーションワークスペースです。リアルタイムチームチャット、リッチテキストページとWiki、テーブル、カンバン、カレンダービューを備えたカスタマイズ可能なデータベース、ファイル管理を組み合わせることで、SlackやNotionと同じ機能を、完全に制御できる単一のツールで提供します。

すべての変更はまずローカルのSQLiteデータベースに保存され、バックグラウンドでサーバーに同期されるため、不安定な接続でもアプリは応答性を保ち、オフラインでも動作し続けます。ページやデータベースレコードへの同時編集は、Yjsを搭載したCRDTによってマージされ、チームメイトが同時に編集する際の競合を解消します。セルフホスティングにより、すべてのメッセージ、ドキュメント、ファイルは、ユーザーごとの料金なしで、お客様が所有するインフラストラクチャ上に保持されます。

早速申し込む
{name}の活用例

Colanodeの主な機能

ローカルファースト同期

変更はまずローカルのSQLiteデータベースに書き込まれ、バックグラウンドで同期されます。これにより、アプリはオフラインでも高速に動作し、サーバーが再接続した際に自動的に復旧します。

「リアルタイムチームチャット」

永続的なチャネルとダイレクトメッセージにより、チームの会話はドキュメントやプロジェクトデータと並行して、同じワークスペース内で整理されます。

「リッチテキストページ」

ドキュメント、Wiki、メモ用のブロックベースエディターです。Notionに似ており、埋め込み、コードブロック、ネストされたページ階層により、構造化された知識を構築できます。

カスタムデータベース

カスタムフィールドで情報を構造化し、「テーブル」「カンバン」「カレンダー」の各表示を切り替えることで、個別のプロジェクトトラッカーやスプレッドシートツールが不要になります。

「競合なし編集」

Yjsを搭載したCRDTは、複数のユーザーが同じページやレコードを同時に編集することを可能にし、変更を上書きしたり、手動での競合解決を必要とすることなく利用できます。

HostingerでColanodeを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Apache Answer

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チームの知識共有とコミュニティ構築向けのQ＆Aプラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
Artalk

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Goバックエンドと埋め込み可能な<span style="white-space: nowrap;">JSウィジェット</span>を備えた軽量な<span style="white-space: nowrap;">セルフホスト型コメントシステム</span>

デプロイ
Baikal

Baikal

カレンダーと連絡先用のセルフホスト型CalDAVおよびCardDAVサーバー

デプロイ
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