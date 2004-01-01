ワンクリックインストールによるTwingateコネクタのデプロイ
ポートを公開したり、VPNを管理したりすることなく、プライベートリソースへのアクセスを保護するゼロトラストネットワークアクセス用コネクタです。
Twingate Connector向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Twingate Connectorの活用例
Twingateコネクタは、Twingateのゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）プラットフォームのオンプレミスコンポーネントです。お客様のVPS上で動作し、Twingateのクラウドリレーへのアウトバウンド専用暗号化トンネルを確立します。インバウンドファイアウォールルール、オープンポート、およびチーム側でのVPNクライアント設定は一切不要です。
コネクタをVPS上でセルフホストすることで、プライベートリソースの近くに配置され、リソースレベルでのIDベースのアクセス制御が可能になります。承認されたデバイス上の認証済みおよび認可済みユーザーのみが保護されたサービスにアクセスでき、従来のVPNの乱立をアプリケーションごとのアクセスポリシーに置き換えることができます。
Twingate Connectorの主な機能
開いているインバウンドポートはありません。
コネクタはアウトバウンド接続のみを使用するため、VPSはネットワーク境界を公開するインバウンドファイアウォールルールを必要としません。
IDベースのアクセス
アクセス決定はリソースごと、ユーザーごとに適用され、広範なネットワークレベルのVPNアクセスをきめ細かなポリシーに置き換えます。
デバイス信頼
アクセスを許可する前にデバイスの健全性チェックを要求し、管理対象で準拠したデバイスのみが保護されたリソースにアクセスできるようにします。
シンプルなデプロイ
ネットワーク名とアクセストークンだけで数分でデプロイでき、複雑なVPNサーバー設定やPKI管理は不要です。
HostingerでTwingate Connectorを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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