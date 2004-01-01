Twingateコネクタは、Twingateのゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）プラットフォームのオンプレミスコンポーネントです。お客様のVPS上で動作し、Twingateのクラウドリレーへのアウトバウンド専用暗号化トンネルを確立します。インバウンドファイアウォールルール、オープンポート、およびチーム側でのVPNクライアント設定は一切不要です。

コネクタをVPS上でセルフホストすることで、プライベートリソースの近くに配置され、リソースレベルでのIDベースのアクセス制御が可能になります。承認されたデバイス上の認証済みおよび認可済みユーザーのみが保護されたサービスにアクセスでき、従来のVPNの乱立をアプリケーションごとのアクセスポリシーに置き換えることができます。