Medusaは、長年運用され、コミュニティによってメンテナンスされているテレビ番組ライブラリ向けの自動化サーバーです。フォローしている番組を追跡し、Usenetインデクサーやトレントトラッカーで新しいエピソードのリリースを監視します。既存のダウンローダーを通じて一致するファイルをダウンロードした後、名前を変更し、タグ付けし、ライブラリに移動します。これらすべては、SickBeardとSickChillにインスパイアされた洗練されたウェブUIから実行されます。

VPSでMedusaをセルフホストすることで、テレビ番組の自動化を24時間年中無休で実行し、エピソードがリリースされてから数分以内にライブラリに表示されるようにします。Plex、Jellyfin、Emby、およびより広範なServarrエコシステムと自然に連携し、ネイティブプラグインを通じて、ほぼすべてのNewznabおよびTorznabインデクサーと連携します。