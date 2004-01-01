Medusa の1クリックインストール
テレビ番組用の自動ビデオライブラリマネージャー — インデクサーに表示された瞬間に新しいエピソードを取得します。
Medusa向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Medusaの活用例
Medusaは、長年運用され、コミュニティによってメンテナンスされているテレビ番組ライブラリ向けの自動化サーバーです。フォローしている番組を追跡し、Usenetインデクサーやトレントトラッカーで新しいエピソードのリリースを監視します。既存のダウンローダーを通じて一致するファイルをダウンロードした後、名前を変更し、タグ付けし、ライブラリに移動します。これらすべては、SickBeardとSickChillにインスパイアされた洗練されたウェブUIから実行されます。
VPSでMedusaをセルフホストすることで、テレビ番組の自動化を24時間年中無休で実行し、エピソードがリリースされてから数分以内にライブラリに表示されるようにします。Plex、Jellyfin、Emby、およびより広範なServarrエコシステムと自然に連携し、ネイティブプラグインを通じて、ほぼすべてのNewznabおよびTorznabインデクサーと連携します。
Medusaの主な機能
番組とエピソードの記録
TVDB、TVMaze、またはIMDbから番組を追加できます。Medusaは、インデクサーに新しいエピソードが表示されるたびに、各シーズンを監視します。
品質優先プロファイル
番組ごとに品質、解像度、コーデック、言語設定を定義し、複数の候補が表示された際に適切なリリースが優先されるようにします。
ネイティブインデクサーサポート
NewznabおよびTorznabインデクサー用の組み込みプラグインに加え、NZBGet、SABnzbd、Transmission、qBittorrent、Deluge、rTorrentを直接サポートしています。
「サブタイトル検索」
各ダウンロード後、OpenSubtitles、Addic7ed、Podnapisiで、お好みの言語の一致する字幕を検索します。
後処理自動化
ダウンロードしたファイルを、手動でソートすることなく、Plex/Jellyfin/Emby互換のフォルダレイアウトにリネーム、タグ付け、移動します。
HostingerでMedusaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。