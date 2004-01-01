Yamtrackの1クリックデプロイ
Jellyfin連携機能を備えた、映画、テレビ番組、アニメ、漫画、ゲーム、書籍向けのセルフホスト型メディアトラッカーです。
Yamtrack向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Yamtrackの活用例
Yamtrackは、映画、テレビ番組、アニメ、漫画、ゲーム、書籍、コミックの視聴リストとプレイリストを1つのダッシュボードに統合する、セルフホスト型のメディアトラッキングアプリケーションです。TMDBやその他のソースからメタデータを取得し、進捗状況の追跡とステータス管理により、追跡対象のすべてのアイテムに豊富な詳細情報を提供します。
VPSでYamtrackをセルフホストすることで、メディア消費履歴全体をプライベートに保ち、サードパーティによる追跡を排除できます。Jellyfinとの連携により、メディアサーバーからの自動視聴追跡が可能になり、カレンダービューにはリリース予定が表示されます。また、Trakt、MAL、AniListからのインポートにより、既存のサービスからの移行が簡単になります。
Yamtrackの主な機能
マルチメディアトラッキング
映画、テレビ番組、アニメ、漫画、ゲーム、書籍、コミックを、アイテムごとのステータスで1つの統合されたダッシュボードで管理できます。
「Jellyfin統合」
Jellyfinで再生された際に、手動で記録することなく、映画やエピソードを自動的に視聴済みとしてマークします。
Trakt＆MALからインポート
Trakt、MyAnimeList、AniList、その他のサービスから既存の視聴履歴を数回のクリックでYamtrackに移行できます。
リリース カレンダー
追跡中の番組、映画、ゲームの今後のリリース日をカレンダーで確認し、視聴スケジュールを計画できます。
リリース通知
ウォッチリストにあるすべてのアイテムについて、新しいエピソードやリリースの通知をDiscord、Telegram、またはSlackで受け取れます。
HostingerでYamtrackを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。