Yamtrackは、映画、テレビ番組、アニメ、漫画、ゲーム、書籍、コミックの視聴リストとプレイリストを1つのダッシュボードに統合する、セルフホスト型のメディアトラッキングアプリケーションです。TMDBやその他のソースからメタデータを取得し、進捗状況の追跡とステータス管理により、追跡対象のすべてのアイテムに豊富な詳細情報を提供します。

VPSでYamtrackをセルフホストすることで、メディア消費履歴全体をプライベートに保ち、サードパーティによる追跡を排除できます。Jellyfinとの連携により、メディアサーバーからの自動視聴追跡が可能になり、カレンダービューにはリリース予定が表示されます。また、Trakt、MAL、AniListからのインポートにより、既存のサービスからの移行が簡単になります。