PeerTubeは、YouTubeやVimeoに代わる自己主権型のプラットフォームとして構築された、無料のオープンソースのフェデレーション型動画ホスティングプラットフォームです。各PeerTubeインスタンスは独立していますが、ActivityPubプロトコルを通じて相互接続されています。そのため、視聴者は他のPeerTubeサーバーのチャンネルをフォローでき、すべての動画、コメント、サブスクリプションは、あなたが管理するインフラストラクチャ上に存在します。

WebRTCピアツーピアストリーミングにより、視聴者は互いに帯域幅を共有できます。これにより、単一の人気動画がトラフィックの急増時にサーバーをクラッシュさせることはありません。バンドルされているPostgreSQL、Redis、およびトランスコーディングパイプラインはVPS上で完全に実行され、クリエイターとコミュニティは、コンテンツ、視聴者、およびモデレーションポリシーを完全に所有できます。アルゴリズムによるフィード、収益化の停止、広告主の仲介は一切ありません。