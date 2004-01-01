PeerTubeの1クリックデプロイ
YouTubeや中央集権型インフラに依存せずに動画を公開・共有するための連携型ピアツーピア動画プラットフォームです。
PeerTube向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
PeerTubeの活用例
PeerTubeは、YouTubeやVimeoに代わる自己主権型のプラットフォームとして構築された、無料のオープンソースのフェデレーション型動画ホスティングプラットフォームです。各PeerTubeインスタンスは独立していますが、ActivityPubプロトコルを通じて相互接続されています。そのため、視聴者は他のPeerTubeサーバーのチャンネルをフォローでき、すべての動画、コメント、サブスクリプションは、あなたが管理するインフラストラクチャ上に存在します。
WebRTCピアツーピアストリーミングにより、視聴者は互いに帯域幅を共有できます。これにより、単一の人気動画がトラフィックの急増時にサーバーをクラッシュさせることはありません。バンドルされているPostgreSQL、Redis、およびトランスコーディングパイプラインはVPS上で完全に実行され、クリエイターとコミュニティは、コンテンツ、視聴者、およびモデレーションポリシーを完全に所有できます。アルゴリズムによるフィード、収益化の停止、広告主の仲介は一切ありません。
PeerTubeの主な機能
ActivityPub経由で連合
どのPeerTube、Mastodon、またはその他のActivityPubインスタンスの視聴者でも、あなたのチャンネルをフォローし、コメントし、Fediverse全体で動画を共有できます。
ピアツーピアストリーミング
ブラウザベースのWebRTCは、視聴者がビデオチャンクを共有できるようにすることでサーバーの帯域幅を削減するため、バイラルアップロードによってVPSがクラッシュするのを防ぎます。
内蔵トランスコーディング
自動トランスコーディングは、外部のトランスコーディングサービスを使用することなく、アップロードごとに240pから4Kまでの複数の品質レベルを生成します。
ライブストリーミングとRTMP
OBSまたはRTMP互換エンコーダーから、録画およびリプレイ機能付きでPeerTubeチャンネルに直接ライブ配信できます。
チャンネルとプレイリストの管理
動画をチャンネル、プレイリスト、シリーズに整理し、カスタムサムネイル、説明、共同作業者向けの権限を設定できます。
「オープンAPIおよび埋め込み」
1行のiframeでどこにでも動画を埋め込み、完全に文書化されたREST APIを通じて外部ツールと連携できます。
HostingerでPeerTubeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。