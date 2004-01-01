ワンクリックインストールによるMongoDB 4のデプロイ
動的なスキーマと強力なクエリ機能を備え、現代のアプリケーションに対応する柔軟なドキュメント指向NoSQLデータベースです。
MongoDB 4向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
MongoDB 4の活用例
MongoDBは、厳格なリレーショナルテーブルではなく、柔軟なJSONライクなドキュメントにデータを保存する、主要なオープンソースのドキュメントデータベースです。バージョン4.4は、ACIDマルチドキュメントトランザクション、強力な集計フレームワーク、およびシャーディングによる水平スケーラビリティを備えた、本番環境対応のプラットフォームを提供します。その動的なスキーマにより、複雑な移行なしにアプリケーションのデータ構造を進化させることができ、最新の開発ワークフローに自然に適合します。
マネージドクラウドデータベースサービスと比較して、独自のVPSでMongoDBを実行すると、専用のI/Oパフォーマンス、完全な構成制御、および予測可能なコストが得られます。メモリ割り当てを調整し、カスタムバックアップ戦略を実装し、主要なすべてのプログラミング言語で利用可能なネイティブドライバーを使用して、あらゆるアプリケーションを接続できます。
MongoDB 4の主な機能
ドキュメントデータモデル
階層的でネストされたデータを、複数の結合されたテーブルに分散させるのではなく、単一のドキュメントに保存することで、アプリケーションコードとクエリを簡素化します。
ACIDトランザクション
複数ドキュメントのACIDトランザクションは、コレクション間でデータの一貫性を保証し、金融データや重要なビジネスデータの信頼性要件を満たします。
集約フレームワーク
強力なパイプラインベースの集計は、データをサーバー側で処理および変換し、データを別のシステムに移動することなく複雑な分析を可能にします。
水平スケーリング
組み込みシャーディングは、データが増大するにつれて、書き込みスループットとストレージを拡張しながら、データを複数のノードに自動的に分散させます。
リッチクエリ言語
あらゆるアクセスパターンに最適化されたセカンダリインデックスにより、全文検索、地理空間クエリ、および複雑なフィルタリングに対応しています。
HostingerでMongoDB 4を実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。