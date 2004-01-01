MongoDBは、厳格なリレーショナルテーブルではなく、柔軟なJSONライクなドキュメントにデータを保存する、主要なオープンソースのドキュメントデータベースです。バージョン4.4は、ACIDマルチドキュメントトランザクション、強力な集計フレームワーク、およびシャーディングによる水平スケーラビリティを備えた、本番環境対応のプラットフォームを提供します。その動的なスキーマにより、複雑な移行なしにアプリケーションのデータ構造を進化させることができ、最新の開発ワークフローに自然に適合します。

マネージドクラウドデータベースサービスと比較して、独自のVPSでMongoDBを実行すると、専用のI/Oパフォーマンス、完全な構成制御、および予測可能なコストが得られます。メモリ割り当てを調整し、カスタムバックアップ戦略を実装し、主要なすべてのプログラミング言語で利用可能なネイティブドライバーを使用して、あらゆるアプリケーションを接続できます。