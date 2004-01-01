Label Studioのワンクリックインストール
機械学習モデル向けに、テキスト、画像、音声、動画、時系列データのアノテーションに対応したデータラベリングプラットフォーム（オープンソース）。
Label Studio向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Label Studioの活用例
Label Studioは、GitHubで27,000以上のスターを獲得している最も人気のあるオープンソースのデータラベリングプラットフォームです。テキスト、画像、音声、動画、HTML、時系列、マルチモーダルな組み合わせといったあらゆる主要なデータタイプのアノテーションをサポートしています。チームは、カスタマイズ可能なラベリングテンプレート、ML支援アノテーション、アノテーター間合意度指標を活用して、高品質なトレーニングデータセットを構築するためにこれを使用しています。
独自のVPSでLabel Studioをセルフホストすることで、医療画像、財務書類、独自のビジネスコンテンツといった機密性の高いトレーニングデータを、ユーザーごとまたはアノテーションごとの料金なしで、完全にインフラストラクチャ内に保持できます。このデプロイメントでは、Label StudioとPostgreSQL 16を組み合わせて、信頼性の高いプロジェクトおよびアノテーションストレージを実現します。
Label Studioの主な機能
マルチタイプアノテーション
単一のプラットフォームから、50種類以上のカスタマイズ可能なテンプレートタイプを使用して、テキスト、画像、音声、動画、時系列データにラベル付けできます。
「ML支援ラベリング」
MLバックエンドを接続してデータを自動的に事前ラベリングすることで、アノテーターはゼロからラベリングする代わりに予測をレビュー・修正できるようになります。
アクティブラーニングワークフロー
アノテーションに費やした時間あたりのモデル改善を最大化するために、最も不確実な、または情報量の多いサンプルをラベリングに優先します。
チームコラボレーション
複数のアノテーターにタスクを割り当て、アノテーター間の合意を追跡することで、一貫したラベル品質を確保します。
「ML形式エクスポート」
完成したアノテーションをCOCO、VOC、YOLO、その他一般的な形式に直接エクスポートし、すぐにモデルのトレーニングにご利用いただけます。
HostingerでLabel Studioを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。