Label Studioは、GitHubで27,000以上のスターを獲得している最も人気のあるオープンソースのデータラベリングプラットフォームです。テキスト、画像、音声、動画、HTML、時系列、マルチモーダルな組み合わせといったあらゆる主要なデータタイプのアノテーションをサポートしています。チームは、カスタマイズ可能なラベリングテンプレート、ML支援アノテーション、アノテーター間合意度指標を活用して、高品質なトレーニングデータセットを構築するためにこれを使用しています。

独自のVPSでLabel Studioをセルフホストすることで、医療画像、財務書類、独自のビジネスコンテンツといった機密性の高いトレーニングデータを、ユーザーごとまたはアノテーションごとの料金なしで、完全にインフラストラクチャ内に保持できます。このデプロイメントでは、Label StudioとPostgreSQL 16を組み合わせて、信頼性の高いプロジェクトおよびアノテーションストレージを実現します。