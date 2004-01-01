ワンクリックインストールでのGrocyのデプロイ
食品在庫、消費期限、買い物リストを管理できるセルフホスト型の食料品および日用品管理アプリ。
Grocy向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Grocyの活用例
Grocyは、食品在庫を中心に構築されたウェブベースの家庭管理システムです。何を持っているか、いつ期限が切れるか、どれくらい消費するかを追跡し、そのデータを使用して正確な買い物リストを作成し、無駄をなくし、すでにパントリーにある食材からレシピを計画するのに役立ちます。
VPSでセルフホストすることで、家庭の在庫データはプライベートに保たれ、自宅でも店舗でも、家族のあらゆるデバイスからアクセスでき、サブスクリプションに縛られたり、ベンダーによってシャットダウンされたりすることはありません。軽量なPHPとSQLiteのスタックは、控えめなVPS上でも他のサービスと快適に並行して動作します。
Grocyの主な機能
有効期限の管理
すべての製品の購入日と消費期限を記録することで、Grocyは品物が傷む前に警告を発し、家庭全体の食品ロスを削減できます。
「スマート買い物リスト」
買い物リストは、レシピの要件と最小在庫のしきい値に基づいて自動的に生成されます。そのため、実際に必要なものだけを購入できます。
バーコードスキャン
どのモバイルブラウザからでも製品のバーコードをスキャンして、製品名や数量を手動で入力することなく、商品を瞬時に検索・記録できます。
「レシピ管理」
材料の分量を含むレシピを保存すると、Grocyが現在の在庫を確認し、不足しているものを正確に買い物リストに追加します。
スマートホーム連携
完全なREST APIにより、Home Assistant、バーコードスキャナーアプリ、およびその他のセルフホスト型ツールとの連携が可能になり、完全に自動化された家庭内ワークフローを実現します。
HostingerでGrocyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。