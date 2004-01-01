Grocyは、食品在庫を中心に構築されたウェブベースの家庭管理システムです。何を持っているか、いつ期限が切れるか、どれくらい消費するかを追跡し、そのデータを使用して正確な買い物リストを作成し、無駄をなくし、すでにパントリーにある食材からレシピを計画するのに役立ちます。

VPSでセルフホストすることで、家庭の在庫データはプライベートに保たれ、自宅でも店舗でも、家族のあらゆるデバイスからアクセスでき、サブスクリプションに縛られたり、ベンダーによってシャットダウンされたりすることはありません。軽量なPHPとSQLiteのスタックは、控えめなVPS上でも他のサービスと快適に並行して動作します。