PocketBaseは、リアルタイムSQLiteデータベース、ユーザー認証（メール/パスワードおよびOAuth2）、ファイルストレージ、および管理ダッシュボードを単一のGoバイナリにまとめました。作成するすべてのコレクションに対してRESTおよびWebSocket APIを自動生成します。そのため、個別のサービスを立ち上げる必要なく、数分でゼロから機能するバックエンドを構築できます。

独自のVPSでPocketBaseをセルフホストすることで、すべてのユーザーデータとアプリケーションレコードを管理下に置き、リクエストごとのクラウドBaaS料金を排除し、アプリの規模が拡大しても予測可能なコストで利用できる、永続的で常に稼働するサーバーを提供します。