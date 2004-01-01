1クリックでPocketBaseをデプロイ。
単一の実行ファイルで動作するオープンソースのバックエンドには、リアルタイムデータベース、認証、ファイルストレージ、「管理UI」が標準で搭載されています。
PocketBase向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
PocketBaseの活用例
PocketBaseは、リアルタイムSQLiteデータベース、ユーザー認証（メール/パスワードおよびOAuth2）、ファイルストレージ、および管理ダッシュボードを単一のGoバイナリにまとめました。作成するすべてのコレクションに対してRESTおよびWebSocket APIを自動生成します。そのため、個別のサービスを立ち上げる必要なく、数分でゼロから機能するバックエンドを構築できます。
独自のVPSでPocketBaseをセルフホストすることで、すべてのユーザーデータとアプリケーションレコードを管理下に置き、リクエストごとのクラウドBaaS料金を排除し、アプリの規模が拡大しても予測可能なコストで利用できる、永続的で常に稼働するサーバーを提供します。
PocketBaseの主な機能
「リアルタイム データベース」
SQLiteをバックエンドとするコレクションは、自動RESTおよびWebSocket APIにより、バックエンドコードを一行も書くことなく、ライブデータの変更を購読できます。
「組み込み認証」
メールアドレスとパスワードでのサインアップおよびOAuth2プロバイダー（Google、GitHubなど）は事前設定されており、個別のIDサービスは不要になります。
ファイルストレージ
PocketBaseを介して、自動画像リサイズ機能付きでファイルを直接アップロードおよび提供できます。または、スケーラブルな外部ストレージとしてS3互換バケットを接続することも可能です。
管理者ダッシュボード
組み込みのWeb UIにより、データベースクエリを記述することなく、コレクションを管理し、レコードを閲覧し、認証プロバイダーを設定し、アクティビティを監視できます。
「JavaScript フック」
JavaScriptを使用して、カスタム検証、ビジネスロジック、APIルート拡張を追加できます。再コンパイルは不要で、変更は即座に適用されます。
HostingerでPocketBaseを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。