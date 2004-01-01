Apache Kvrocksは、Redis RESPプロトコルに対応した分散型NoSQLキーバリューデータベースです。全データセットをメモリに保持する代わりに、RocksDBを介してデータをディスクに永続化します。その結果、同じハードウェアで劇的に大きなデータセットを保持できるため、インメモリRedisが高価になりすぎるワークロードに最適な、あらゆるRedisクライアントのドロップインターゲットとなります。

Kvrocksは、主要なRedisデータ型すべて、テナントごとのトークンを持つ名前空間、非同期バイナリログレプリケーション、フェイルオーバーのためのRedis Sentinel、および集中管理されたクラスターモードをサポートしています。VPS上でKvrocksをセルフホストすることで、アプリケーションは永続的なRedis互換ストアを利用でき、マネージドサービスの料金なしでRocksDBのチューニング、圧縮、ストレージレイアウトを完全に制御できます。