Apache Kvrocks の1クリックインストール
ディスクベースのRedisプロトコルキーバリューデータベースは、インメモリRedisよりも、RAM 1ギガバイトあたりはるかに多くのデータを保存します。
Apache Kvrocks向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apache Kvrocksの活用例
Apache Kvrocksは、Redis RESPプロトコルに対応した分散型NoSQLキーバリューデータベースです。全データセットをメモリに保持する代わりに、RocksDBを介してデータをディスクに永続化します。その結果、同じハードウェアで劇的に大きなデータセットを保持できるため、インメモリRedisが高価になりすぎるワークロードに最適な、あらゆるRedisクライアントのドロップインターゲットとなります。
Kvrocksは、主要なRedisデータ型すべて、テナントごとのトークンを持つ名前空間、非同期バイナリログレプリケーション、フェイルオーバーのためのRedis Sentinel、および集中管理されたクラスターモードをサポートしています。VPS上でKvrocksをセルフホストすることで、アプリケーションは永続的なRedis互換ストアを利用でき、マネージドサービスの料金なしでRocksDBのチューニング、圧縮、ストレージレイアウトを完全に制御できます。
Apache Kvrocksの主な機能
Redis プロトコル互換
ポート6666で標準のRESPプロトコルを介して、すべてのRedisクライアントライブラリと連携します — 文字列、ハッシュ、リスト、セット、ソート済みセット、ストリーム、ビットマップはすべてRedisのように動作します。
ディスクベースのストレージ
RocksDBエンジンはフルデータセットをディスクに永続化するため、容量はRAMではなくストレージに応じて拡張され、RedisよりもVPSあたり数十倍のデータを保持できることがよくあります。
トークン付きの名前空間
マルチテナントネームスペースサポートは、各論理データベースに個別のトークンを割り当てることで、単一のKvrocksインスタンスを複数のアプリケーション間で安全に共有できるようにします。
非同期レプリケーション
MySQLスタイルのバイナリログレプリケーションは、プライマリを中断することなく、読み取りスケーリング、バックアップ、および災害復旧のためにレプリカに書き込みをストリーミングします。
クラスターとセンチネル
ネイティブRedisクラスターモードとRedis Sentinel互換性により、既存のRedisツールを使用して水平シャーディングと自動フェイルオーバーが可能になります。
HostingerでApache Kvrocksを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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